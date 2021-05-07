شوف عروض اكسترا للجوالات بمناسبة عيد الفطر على اكسترا ايفون وجوالات سامسونج وهواوي من extra

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات بخصومات قوية جدًا على أسعار جوالات اكسترا ايفون وسامسونج وهواوي، وهذا بمناسبة عروض عيد الفطر المبارك على الجوالات والأجهزة الذكية من أكسترا extra ، حيث بدأ موسم إجازة عيد الفطر ليبدأ معه طرح أقوى عروض الجوالات في السعودية من كبرى المتاجر المتخصصة فيي بيع الأجهزة الإلكترونية من شاشات، وجوالات، وأجهزة كهربائية.

عروض اكسترا للجوالات بمناسبة عيد الفطر على اكسترا ايفون وجوالات سامسونج وهواوي من extra

عروض اكسترا على الجوالات وملحقاتها تعد من افضل الأسعار المطروحة في السعودية، كما أن اكسترا تقدم خدمات إضافية لعملائها من خلال موقع اكسترا الالكتروني ، والذي يمكن العميل من تصفح مميزات المنتج وإتمام عملية الشراء بكل أريحية، عبر الضغط فقط على خدمة اشتري اونلاين للحصول على المنتج بكل سهولة.

عروض اكسترا

في التالي خصومات عروض extra لليوم على جوالات ايفون من فئات سلسلة ايفون 12 ، و ايفون 12 ميني ، و اكسترا جوال ايفون 12 برو ، وايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max ، وهذا بمختلف الإصدارات التي طرحت من ابل في المملكة العربية السعودية.

ايفون 12 برو ماكس يتراوح سعره بين 4899 و 6499 ريال رسعودي.

اكسترا

يأتي الآن دور جوالات سامسونج وخصوماتها في موقع اكسترا السعودية بمختلف إصدارتها التي طالما نالت إعجاب مستخدميها، والتي تمتاز بتقنيات شركة سامسونج samsung العالمية التي كانت من الرائدين في مجال صناعة الجوالات.

سامسونج جالاكسي a72 بسعر 1699 ريال رسعودي للنسخة 1228 جيجا.

Extra

جوالات هواوي huawei أيضًا تعد بمن الجوالات التي أثبتت ذاتها في سوق الهواتف الذكية، وقد برعت في تصميم برامج خاصة بها ونظام تشغيل مميز وفريد نال إعجاب كل من قام بتجربته، ولهذا وجب علينا تقديم خصومات اكسترا هواوي بأسعارها المميزة ومواصفاتها الفريدة.

هواوي ميت 40 برو بسعر 3599 ريال رسعودي للنسخة 256 جيجا.

خصومات اكسترا على الايفون وجوالات سامسونج قدمناها لكم بأسعار مذهلة في خصومات عيد الفطر، فاغتنموا الفرصة وبادروا بالشراء قبل نفاذ الكمية المتاحة في المخازن والفروع، ولا تنسوا الإستفادة من خدمات تقسيط اكسترا المتاحة للعملاء المقيمين في المملكة العربية السعودية، والخصومات مستمرة معكم حتى نفاذ الكمية أو إنتهاء مدتها أيهما أقرب في المدة.