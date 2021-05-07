شوف عروض اكسترا الجوالات 7 مايو 2021 عروض عيد الفطر

عروض اكسترا الجوالات 2021 نعرض عليكم الآن أحدث عروض عيد الفطر المبارك 2021 المقدمة من كافة فروع اكسترا الآن ولفترة محدودة، تقدم لنا extra عبر موقعها الإلكتروني الآن أحدث العروض الخاصة بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ومن ضمن العروض المقدمة الآن وحتى نهاية عيد الفطر 2021 هي عروض الجوالات المختلفة المقدمة من إكسترا وكما عودتنا اكسترا على الدوام بتقديم عروض قوية ومتنوعة على الكثير من الأجهزة والإلكترونيات والجوالات وغيرها من المنتجات المختلفة قدمت لنا الآن أحدث العروض الخاصة بالجوالات مختلفة الأنواع وحديثة الإصدار مع إمكانية التقسيط من خلال تسهيل للتمويل بمقدم بسيط ودفعات شهرية مقسطة أيضا مع الحصول على هدايا قيمة مع الجوالات بقيم مالية مختلفة يمكن الحصول عليها الآن سواء من خلال الشراء من موقع إكسترا الإلكتروني أو من خلال زيارة أقرب فرع اكسترا في المدن المختلفة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الجوالات حتى 22 مايو 2021

تقدم إكسترا الآن العديد من العروض الجديدة عروض الجوالات من اكسترا والتي تجذب فئة كبيرة من محبي الهواتف الجوالة ومقتنيها خصوصا الإصدارات الجديدة التي يهتم بها الكثير من الشباب الآن والتي أصبحت بإمكانيات مختلفة ومتقدمة سواء من هواتف الآيفون التي يبحث عنها الجميع باستمرار أو هواتف الهواوي التي أصبح لها مكانة كبيرة الآن في الأسواق ويهتم بها فئة كبيرة من محبي الجوالات لما بها من إمكانيات جيدة ومميزات جديدة وفي نفس الوقت تباع بأسعار جيدة للغاية مقارنة بإمكانياتها الجديدة.

تقدم extra مجموعة كبيرة من عروض العيد المختلفة عبر موقعها الإلكتروني تحت شعار فرحتكم اكسترا والعروض والتخفيضات متنوعة على الجوالات وشاشات التلفاز والغسالات وغسالات الأطباق والأجهزة المنزلية الصغيرة، العديد من الأشياء التي يمكن طلبها بسهولة عبر الموقع الإلكتروني والتي يمكن الحصول عليها فور الطلب من أقرب فرع لاكسترا بمدينتك.