نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم استعدادا لعيد الفطر المبارك وتنزيلات خاصة على أسعار الحلويات وكحك العيد وأيضا اللحوم والدواجن في المقال التالي
عروض العثيم استعدادا لعيد الفطر المبارك، يوجد لأسواق عبدالله العثيم فروع جديدة في أنحاء المملكة العربية السعودية فهو عبد الله العثيم ذاع صيته منذ وقت إنشاءه لما يقدمه من منتجات غذائية، حيث يمكنك عزيزي القارئ الاستفادة من عروض العثيم عند التعرف عليها وحرصنا نحن أن نقدم لكم أبرز عروض المتجر.
عروض العثيم الاسبوعية في المملكة العربية السعودية
عروض عبدالله العثيم لا يوجد لها مثيل في المملكة العربية السعودية، ففي بعض الأحيان تتعدى هذه العروض 50% تخفيض، وبهذا يستطيع المواطنين شراء كل ما يرغبون به دون قلق اتجاه الأسعار من هايبر العثيم مول وبما أن العديد يتساءل عن أبرز العروض المقدمة من سوبر ماركت العثيم فنحن جئنا إليكم اليوم لكي نذكر لكم هذه العروض وبالتفصيل؛ حيث أن عروض العثيم تكون على أرز هالي برمل هندي وأرز الوليمة وأرز ابو كاس وسكر ابو فهد وشاي ليبتون وحليب المراعي وغير ذلك من المنتجات الغذائية.
تخفيضات العثيم على الحلويات واللحوم
- عروض العثيم اليوم الاثنين كعك سادة بالسمن، بالتمر والقرفة وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 38.50 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بيتي فور فاكر شوكولاتة ومكسرات وصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بسكويت جوز الهند من أفضل أنواع البسكويت حيث أنه يتميز بالطعم الجيد ووصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين غريبة مشكلة بالفستق أو سادة فهي من الحلويات التي يلزم إحضارها في عيد الفطر، ووصل سعرها إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 38.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم تورتة كرنفال وسط وصل سعرها إلى 44.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم حلا جوز الهند والكرز من أفضل أنواع الحلويات على الإطلاق حيث أنها تتميز بالطعم الشهي، ووصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم براق نوع من أنواع الحلويات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، حيث وصل سعرها إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كوكيز الشوكولاتة دبلوكسي وصل سعرها إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زود مارينج من الأكلات المسلية لدي الكثير بالأخص الأطفال ولذلك وصل سعرها داخل العثيم إلى 4.25 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده كبدة دجاج التنمية طازج 450 جم، فالكبدة تمتلك الكثير من الفوائد حيث أنها مصدر غني بالمركبات الحيوية والتي تؤثر على الصحة بشكل إيجابي ووصل سعرها إلى 3.75 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم قطع دجاج التنمية مشكل طازج 900 جم، حيث أن لحم الدجاج غني بالزنك الذي يحافظ على نمو الجسم، كما أنه يحتوي على السيلنيوم ووصل سعرها داخل متجر العثيم إلى 7.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه وصل سعر أرجل دجاج التنمية 450 جم إلى 5.50 ريال سعودي، بينما سعر لحم عجل باكستاني بالعظم وصل إلى 27.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم لحم عجل باكستاني بدون عظم له العديد من الفوائد حيث يحتوي على عنصر الحديد ووصل سعره إلى 34.95 ريال سعودي.
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