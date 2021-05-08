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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوى عروض العثيم السعودية تخفيضات عيد الفطر المبارك 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم عروض عثيم السعودية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حيث حرصت أسواق العثيم على توفير الاحتياجات والأغراض الأساسية للمواطنين السعوديين من ملابس، أغذية، اجهزة كهربائية ومنزلية ، المستلزمات المنزلية خاصة في اوقات الاعياد والمناسبات والمواسم وقد وصلت نسبة الخصومات لأكثر من 50% على اغلب السلع المعروضة، وما زالت سلسلة فروع العثيم تقدم خصومات رمضان الكريم من ياميش وسلع استهلاكية يومية.
عروض عيد الفطر المبارك من عثيم السعودية
نقدم أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية عروض وخصومات هائلة على مستلزمات العيد من كحك، بسكويت، بيتي فور، غريبة، تسالي، مخبوزات كل هذا بأسعار تنافسية لا مثيل لها للمواطنين السعوديين حيث حرص على تقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار.
هناك العديد من العروض والخصومات الخاصة بحلويات عيد الفطر وهي متاحة بالفعل في هيبر ماركت العثيم في مجلة العروض الجديدة في فرع السعودية وتخفيضات أدوات الجمال والصحة وغيرها.
إليكم أقوى خصومات هايبر عثيم السعودية
هناك العديد من العروض والتخفيضات من هايبر العثيم السعودية لا تفوتوها حيث هناك تشكيلة من المنتجات المختلفة التي تحتاج إليها أي بيت وأسرة ومن هذه المنتجات فبادروا بالشراء الآن:
- عرض على مسحوق الغسيل ماركة اريال الازرق وزن خمسة كيلو جرام.
- صابون بونكس الأصلي وزن 5 كجم.
- مبيض الملابس من كلوركس.
- صابون يد ماركة سنوفا.
- غسول الوجة من هيمالايا.
- مزيل بقع كلوريكس العادي وزن 3 لتر.
- منظف مطبخ كلوركس الليمون وزن 750 مل.
- مناديل وجه عبوة 180 منديل.
- شامبو برسيل حجم 2 لتر للملابس السوداء.
- صابون ديتول حجم 120 جرام.
- جل استحمام ديتول الاصلي عبوة 250 مل.
- مسحوق غسيل برسيل الأزرق والأبيض وزن 7 كيلو جرام.
- حفاضات اطفال فاين بيبي حجم كبير ماكسي 70 حفاضة.
- صابون يد سنوفا.
- فوط صحية فام عدد 41 فوطة.
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