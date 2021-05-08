نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تنزيلات جوالات مكتبة جرير الآن والخصومات تتحدى المنافسة بعنف لتصل الى 40% على آيفون وسامسونج وهواوي وغيرهم.. شاهد الأسعار في المقال التالي
أقوى تنزيلات جوالات مكتبة جرير، متجر jarir bookstore مكتبة جرير يقدم أفضل العروض على الجوالات بمناسبة اقتراب عيد الفطر، ويمكن لأي مواطن سعودي أو وافد الاستفادة من هذه العروض من مكتبات جرير أينما كنت متواجد داخل المملكة حيث يوجد أكثر من فرع مكتبة جرير، وفي هذا المقال سنتناول معكم أفضل عروض مكتبة جرير.
عروض الجوالات في جرير الشهيرة والمذهلة
مكتبة جرير توفر لمواطني ووافدي المملكة العربية السعودية أفضل العروض على الهواتف سواء كانت سامسونج أو الآيفون أو هواتف أوبو، ومن أبرز الهواتف الموجودة في مكتبات جرير بالمملكة هو هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2، وهاتف موتورولا؛ وإذا كنت ترغب عزيزي القارئ في التعرف أكثر على العروض المتواجدة داخل مكتبة جرير، فعليك بإتباع قراءة هذا المقال.
اسعار الجوالات في جرير هذا الأسبوع
- عروض جرير للجوالات هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف أي من أنواع الهواتف التي تستمر عروضها لأكثر من شهر داخل جرير، حيث وصل سعره إلى 2249 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هاتف هواوي بي 30 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق الجيل الرابع وصل سعره إلى 1749 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2849 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات من أفضل عروض جرير هاتف تيلو جامز الذي يتميز بذاكر بسعة حجم “256 جيجابايت” ووصل سعره داخل مكتبة جرير إلى 2999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف موتورولا جي 5 بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الجرافيتي اللامع الجيل الخامس وصل سعره إلى 4999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي أي اف أي يتميز بذاكرة حجم “128 جيجابايت”، وبلغ سعره داخل مكتبة جرير إلى 2149 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف سامسونج جالكسي أي اف أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأحمر والأسود وصل سعره إلى 2149 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف سامسونج جالكسي ايه 02، ويتميز بشاشة 6.5 بوصة وذاكرة بسعة حجم “32 جيجابايت” 3 جيجا رام ووصل سعره إلى 399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 449 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات سامسونج جالكسي ايه 02 6.5 بوصة، بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأحمر والأزرق والموف وصل سعره داخل عرض جرير إلى 399 ريال سعودي، بدلاً من سعر 449 ريال سعودي.
- ايفون ١٢ جرير و عروض جرير ايفون آبل آيفون 12، فهو يتميز بالعديد من المميزات أي أنه يمتلك شاشة 6.1 بوصة وبسعة حجم “256 جيجابايت” 5 جي ووصل سعره إلى 4.699 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هاتف سامسونج جالكسي أي 12 بسعة حجم “64 جيجابايت” 4 جي باللون الأبيض وصل سعره داخل عرض جرير إلى 575 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس، وهو من أفضل أنواع الهواتف التي ظهرت في 2021م حيث يتميز بشاشة 6.7 بوصة وبذاكرة بسعة حجم “256 جيجابايت” 5 جي ووصل سعره داخل العرض إلى 5399 ريال سعودي، بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 برو و عرض جرير هاتف آيفون 11 يعد أيضاً من أفضل الهواتف التي يتميز بسعره الرخيص حيث بلغ 2777 ريال سعودي، بينما سعره قبل ذلك كان 3299 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى تنزيلات جوالات مكتبة جرير الآن والخصومات تتحدى المنافسة بعنف لتصل الى 40% على آيفون وسامسونج وهواوي وغيرهم.. شاهد الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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