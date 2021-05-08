نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف قائمة عروض مكتبة جرير للجولات واللاب توب الأسبوعية بنسبة تخفيض تصل لـ44% وقسائم هدايا 1200 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مكتبة جرير عن عروض جرير للجوالات الأسبوعية الجديدة للعشر الأواخر من شهر رمضان حيث بلغت نسبة تخفيضات عروض مكتبة جرير للجولات نحو 44% على الهواتف الأيفون اكس اس ماكس وتخفيض 42% على عروض جرير لجوالات سامسونج شاملة ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تقديم هدايا على بعض الجوالات.

عروض مكتبة جرير للجولات

وتضم عروض مكتبة جرير للجولات منتج مجدد درجة أ ، حيث بلغ سعر ابل ، آيفون اكس اس ماكس في جرير،سعة 64 جيجابايت ،فضي ،الجيل الرابع 4G بسعر 2899 ريال سعودي ، شامل ضريبة القيمة المضافة، بنسبة تخفيض 44% وتوفير مبلغ 2302.28 ريال سعودي، بدلا من مبلغ 5201.28 ريال سعودي

كما تشمل عروض جرير للجولات الأسبوعية سامسونج ،جالكسي اس 21 الترا في جرير، سعة 256 جيجابايت ،أسود فانتوم ، الجيل الخامس 5G بسعر 4599 ريال سعودي، شامل الضريبة،، بنسبة تخفيض 15% ما يوفر مبلغ 800 ريال سعودي، بدلا من مبلغ 5399 ريال سعودي.‏ بالإضافة إلى الحصول على هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي .

عروض جرير للجولات

ويبلغ سعر سامسونج ،جالكسي اس 21 الترا ،سعة 256 جيجابايت ،فضي فانتوم ، الجيل الخامس 5G 4599 ريال سعودي في عروض مكتبة جرير للجولات شامل الضريبة، بدلا من مبلغ 5399 ريال سعودي، بنسبة تخفيض 15% ما يوفر مبلغ 800 ريال سعودي.‏ بالإضافة إلى الحصول على هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي ‏

وانخفض سامسونج ،جالكسي زد فولد 2 ،سعة 256 جيجابايت ،برونزي ، الجيل الخامس 5G إلى سعر 6199 ريال سعودي داخل عروض مكتبة جرير للجولات، شامل الضريبة، بدلا من مبلغ 7999 ريال سعودي، بنسبة تخفيض 23% ما يوفر مبلغ 1800 ريال سعودي.‏

وتشمل عروض جرير للجولات سامسونج ، جالكسي اس 20 بلس ،سعة 128 جيجابايت ،أزرق سحابي ، الجيل الخامس 5G بسعر 2399ريال سعودي، شامل الضريبة، بدلا من مبلغ 4159 ريال سعودي، بنسبة تخفيض 42% ما يوفر مبلغ 1760 ريال سعودي.‏

أسعار الجولات في مكتبة جرير

ويصل سعر سامسونج ، جالكسي اس 20 بلس في مكتبة جرير ،سعة 128 جيجابايت ،رمادي كوزميك ، الجيل الخامس 5G بسعر 2399ريال سعودي، شامل الضريبة، بدلا من مبلغ 4159 ريال سعودي، بنسبة تخفيض 42% ما يوفر مبلغ 1760 ريال سعودي.‏

ويصل منتج مجدد درجة أ سعر ابل ،ايفون 11 برو في مكتبة جرير للجولات، سعة 512 جيجابايت ،فضي ،الجيل الرابع 4G بسعر 4719ر.س.‏، شامل الضريبة، بدلا من مبلغ 4719ر.س.‏، بنسبة تخفيض 27%ما يوفر مبلغ 1741.81ر.س.‏

كما تضم عروض مكتبة جرير للجولات عرض سامسونج ،جالكسي اس 20 الترا ،سعة 128 جيجابايت ،أسود كوزميك ، الجيل الخامس 5G بنسبة تخفيض 35% بتوفير مبلغ 1740ريال سعودي، حيث يبلغ سعره 3299ر.س. شاملة ضريبة القيمة المضافة، بعد أن كان سعره 5039ر.س.