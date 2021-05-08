تهنئة عيد الفطر اجمل الرسايل وأرقي العبارات لتقديم تهنئة عيد الفطر المبارك 2021

تهنئة عيد الفطر الذي تترقبه الأمة الإسلامية ويحمل بداخله أجواء مليئة بالسعادة والمرح، ونتمنى من الله أن يكون عيد سعيد مبارك، ويوجد العديد من بطاقات تهنئة عيد الفطر التي تضم الكثير من رسائل التهنئة والاحتفال بمناسبة قدومه ولحرص المسلمون على تبادل التهاني فيما بينهم، والتي من المقرر أن تكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 13 من شهر مايو لعام 2021 وعلى أن يكون يوم 12 من شهر مايو المتمم لشهر رمضان الكريم، ومن ثم تبدأ الاجازات الرسمية التي تتخذها الوزارة، مع الحرص الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد، ولمنع التزاحم أصبحنا نتبادل التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تهنئة عيد الفطر اجمل الرسايل وأرقي العبارات

يحمل عيد الفطر المبارك فرحتين فرحة قدومه وفرحة الفطر لكي ينتشر البهجة والسرور بين كافة الأفراد، ونتبادل به التهاني بالأمة الإسلامية بعد القيام بإداء صلاة العيد، وقامت دار الافتاء المصرية بالإعلان مؤخراً أن الموعد المحدد لاستطلاع رؤية شهر شوال من أجل التعرف على اليوم المتمم لشهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك، ومن ثم تبدأ اجازة عيد الفطر على أن تكون من 3 حتى 4 أيام على حسب ما صدر عن الحكومة المصرية عن باقية الدول العربية الأخرى التي يتم الإعلان عنها بالأيام المقبلة، أما بالنسبة للاستطلاعات الفلكية من المفترض أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو الجاري.

العيد ثلاثة أيام وإلا أقولك خمسة أيام بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد. كل عام وأنت بخير يا عزيز يا وجه الخير يا أغلى البشر يا شبيه حرامية المواسير. قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لس بخير كل عام وأنت بألف خير. أكتب من القلب كتاب.. بعيد الفطر يا أحباب! أقول: كل عام وأنتم بخير. في قلبي حطيتك.. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك. عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد وكل عام وأنت بخير.

عبارات عيد الفطر المبارك

نوه المعهد الفلكي أن الموعد الفلكي لصلاة عيد الفطر المبارك سوف تكون بتمام الساعة 5.28 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت بين جميع المحافظات بالدول العربية، وعلى أن يتم في جميع محافظات مصر العربية، والذي يتم على حسب الشهور القمرية وأيضاً العربية طبقاً للحسابات الفلكية على أن يكون الشهر الفضيل سوم يكون متكامل بهذا العام.