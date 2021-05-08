شوف أجدد عروض العثيم مول الأسبوعية في العشر الأواخر من رمضان

أجدد وأقوى عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية في شهر الخير وتخفيضات جبارة في العشر الأواخر من رمضان المبارك وتسري هذه العروض في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، ولأن هذه السلع والمنتجات هي الأساس التمويني في كل منزل فلذلك دائماً ما تسعى مجموعة أسواق العثيم إلى توفيرها بأجود الأنواع وأوفر الأسعار كنوع من المشاركة مع عملائها القيمين بالإضافة إلى نظام إكتساب الذي تسعى دائماً على تقديم أفضل العروض به لكي تحافظ على ولاء عملائها المتميزين.

عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية والتموينية:

وتتنوع العروض على المنتجات الأساسية من الأرز والسكر وزيت الطعام بالإضافة إلى السلع الغذائية المتنوعة لعمل أفضل الأصناف الشهية لإفطار رمضان والحلويات المتنوعة التي لا غنى عنها في موائد رمضان مثل حلوى السينابون والبسبوسة ورموش الست وغيرها العديد من الأصناف، وإليكم أفضل العروض على السلع الغذائية والتموينية كما يلي؛

كيس أرز مزة بسمتي الوليمة وزن ٥ كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال.

كيس أرز مزة بسمتي الوليمة وزن 10 كيلو جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال.

عرض ترويجي على زيت دوار الشمس مكون من زجاجتين سعة العبوة 1.5 لتر + عبوة وزن 750 جرام بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال.

زيت زيتون ساسو عضوي وزن 500 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال.

عروض السلع المتنوعة من المعلبات والمنظفات وغيرها:

تتنوع عروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع على الأغذية المعلبة والمشروبات الغازية التي يعتمد عليها الكثيرين في الأيام العادية لوجبتي الإفطار والعشاء، ومع قرب عيد الفطر المبارك وكثرة احتياج ربة المنزل للمنظفات استعداداً لتجهيزات العيد فتقدم مجموعة العثيم عروض تنافسية على معظم أنواع المنظفات وأشهرها ونوضح لكم معظم هذه العروض من خلال الفقرة التالية؛