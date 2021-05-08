رقم مسابقة الحلم 2021 المرادف لدولتك للاشتراك في سحب الـ 500.000 دولار

رقم مسابقة الحلم 2021 المرادف لدولتك، يبحث عنه الكثير من المشتركين والمهتمين بالاشتراك من أجل تفعيل المشاركة في المسابقة الأكبر والأضخم من حيث الجوائز المالية المقدمة، إملاً في في ربح إحدى تلك الجوائز التي يتخطى مجموعها حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، لاسيما وأن إحدى أهم طُرق الاشتراك تتمثل في الاتصال على الرقم المرادف لدولتك او الرقم الدولي الموحد، أو من خلال إرسال كلمة اشتراك/join إلى الرقم والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك، مع العلم أن قيمة الاشتراك هي سعر دقيقة المحمول الدولية وفق كل دولة، وتلك الأرقام هي المعتمدة من قبل القائمين على المسابقة وفق الموقع الرسمي للمسابقة.

ضوابط الفوز بجائزة الحلم

يستمر الاشتراك في رقم مسابقة الحلم 2021 المرادف لدولتك حتى موعد بدء حلقة السحب على الجائزة المرتقبة، ليتم البحث عشوائيًا على الهواء مباشرةً لاختيار الرابح بتلك الجائزة، وعلى الفائز الحضور إلى مكان تسليمها خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إخطار الفائز من قبل المنظم أو الاتصال بها من رقم ثابت لكل الدول أو رقم جوال متحرك للفائزين من دولتي سوريا واليمن، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حال تخلف الرابح عن استلام جائزته في تلك المهلة المحدد سابقًا، يكون من حق المنظم العدول عن وعده بالجائزة، ويسقط حق الفائز بالمطالبة بها أو أي نوع من أنواع التعويضات المالية أو العينية.

رقم مسابقة الحلم 2021

وتيسيرًا منها على المشتركين من كل مكان، تم وضع رقم helm مرادف لكل دولة على حدها وفق كل شبكة محمول عاملة بتلك الدولة، بينما يوجد الكثير من الدول غير مُدرجة بقائمة الأرقام الرسمية المعتمدة من إدارة المسابقة، لذا تم إتاحة أرقام دولية موحدة للاتصال مع جميع الدول:

رقم الحلم لجمهورية مصر العربية هو: 95458 لجميع الشبكات (فودافون – أورانج – اتصالات – وي)

رقم الحلم للمملكة العربية السعودية: موبايلي هو 650444.

رقم الحلم للمملكة الأردنية الهاشمية: 94099 لجميع الشبكات.

رقم الحلم للإمارات: (zain 94000 – Batelco 94000 – STC 98885).

رقم الحلم للإمارات: (zain 94000 – Batelco 94000 – STC 98885). رقم الحلم للعراق: Asiacell 2266

رقم الحلم للكويت: 4242 موحد لكل الشبكات.

رقم الحلم لعُمان: 90434 موحد لكل الشبكات.

جدير بالذكر أنه تم تحديد يوم 15 مايو موعدًا لسحب الحلم الجديد.