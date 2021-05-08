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عمر شويل - جدة طريقة عمل السابليه في المنزل مثل المحلات، السابليه من الحلويات التي تشتهر بها الدول العربية، والتي يتم تقديمها في الحفلات والمناسبات والأعياد، ومع دخول موعد عيد الفطر المبارك تبدأ ربات المنازل في الاستعداد لعمل حلويات العيد مثل: الكعك، البسكويت، الغريبة، و السابليه، حيث يشتهر السابليه كأحد أنواع هذه الحلوى، فهو حلوى راقية ذو شكل رائع وطعم لذيذ ومميز، لذا وفي ظل الغلاء الذي تسجله أسعار الحلويات، نتعرف على طريقة عمل السابليه في المنزل للحصول على مذاق المحلات.

طريقة عمل السابليه في المنزل

المكونات: 3 ونصف كوب دقيق، كوب سكر، كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 2 حبة بيض، نصف ملعقة صغيرة فانيليا، نصف ملعقة كبيرة قشر ليمون مبشور، ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر، ربع كوب مربى المفضل لأسرتك، ربع كوب سكر بودرة للتزيين.

طريقة تحضير السابليه

نقوم بخفق الزبدة والسكر حتى نحصل على خليط كريمي، ونقوم بإضافة القشطة البيض والفانيليا وبشر الليمون إليهما مع استمرار الخفق.

نضع الدقيق والبيكنج بودر بعد نخلهم للتخلص من الشوائب، ونستمر في الخفق للحصول على عجينة متماسكة وناعمة.

نضع العجينة في وعاء في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح قليلاً، وبعدها نجهز سطح لفرد العجينة مع رشه بالدقيق.

نقوم بفرد العجينة بسمك مناسب، وتقطيعها إلى دوائر صغيرة باستخدام قطع السابليه، ونقوم بتقسيم هذه الدوائر إلى قسمين متساويين.

نترك القسم الأول كما هو، ونقوم بتفريغ الجزء الثاني من الوسط باستخدام سكينة حادة، ونقوم بوضعها في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

نخبز القسم الآخر أيضاً بنفس الطريقة على درجة حرارة متوسطة حتى نحصل على لون ذهبي.

نقوم بوضع السابليه جانبا حتى يبرد قبل الحشو، ونبدأ برش سكر بودرة على وجه الدوائر الغير مفرغة.

نحشو القسم المفرغ باستخدام المربى، ونقوم بوضع القطع الغير مفرغة في الأسفل ، وفوقها القطع التي تم حشوها بالمربى، وتوضع في أطباق التقديم.