نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت النشادر مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت النشادر، أوشك شهر رمضان المبارك على الانتهاء، ومع انتهاء شهر رمضان المبارك تبدأ المنازل في الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك سواء بالتنظيف أو شراء حلوى العيد أو تجهيز حلويات العيد كالكعك، البسكويت، الغريبة، الفايش، ولعل بسكويت النشادر من أشهر حلويات العيد والذي يكثر إعداده فيه، حيث أن إفطار المسلم أول أيام العيد يكون أساسه البسكويت والشاي، لذا سنتعرف على طريقة إعداده خطوة خطوة معا.

طريقة عمل بسكويت النشادر

بسكويت النشادر أحد أنواع البسكويت الهشة واللذيذة، ويرجع ذلك إلى مادة النشادر التي تدخل في إعداده والتي تعطيه قرمشة رائعة، ورائحة قوية، ومميزة عن غيرها من المواد الرافعة.

المكونات: كيلو ونصف دقيق حلويات، 4/3 كيلو زبدة، 1.125 جرام سكر بودرة، 3 حبات بيض، 22 جرام ونصف نشادر، ملعقة صغيرة ونصف فانيليا، ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

طريقة التحضير

نضع الزبدة والسكر في المضرب الكهربائي، ونقوم بخفق الخليط حتى نحصل على خليط كريمي ناعم، ونبدأ بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى.

نقوم بوضع الفانيليا والبيكنج بودر و النشادر، ونبدأ بإضافة الدقيق تدريجياً مع استمرار الخفق على أقل سرعة حتى نحصل على عجينة لينة.

نترك العجينة لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح قليلاً، ونقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 150 مئوية.

نبدأ في تشكيل العجينة باستخدام كيس الحلواني أو ماكينة البسكويت، ونقوم بوضعها في الصينية.

توضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة على الأقل حتى تأخذ لون ذهبي.

نصائح نجاح بسكويت النشادر

يعتمد نجاح عجينة البسكويت على الزبدة، لذا يجب وضع كمية كبيرة منها.

عدم الإفراط في وضع نشادر للعجينة حتى لا ينفش البسكويت.

لا بد من عجن عجينة البسكويت جيداً، حتى يتم تشكيلها بسهولة.

عند الرغبة في إضافة الحليب إلى العجينة، قومي باستخدام الحليب البودرة بدلاً من الحليب السائل.