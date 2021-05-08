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طريقة عمل البيتي فور بطريقة مميزة مثل المحلات الجاهزة في وقت سريع، البيتى فور من الحلويات الشهيرة التي يكثر إعدادها وتناولها في عيد الفطر المبارك، وهي حلوى لذيذة مصنوعة من الدقيق والبيض والسكر والزبدة، ويتم تشكيلها بواسطة كيس الحلواني، مما يمكن إضافة الشيكولاتة للحصول على بيتي فور بالشوكولاتة، وتختلف طرق عمل البيتي فور ما بين البتيفور السادة والبيتي فور بالشوكولاتة أو البيتي فور بالمربى، وسنتعرف على بعض هذه الطرق.
طريقة عمل البيتي فور
نقدم لكي طريقة عمل البتي فور في المنزل، عليك الالتزام بالطريقة والمقادير للحصول على المذاق المطلوب.
المكونات: 7 أكواب دقيق مخصص للحلويات، 600 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر، 2 حبة بيض، 2 صفار بيضة، 2 ملعقة صغيرة فانيليا، 2 كوب سكر بودرة، 2 ملعقة كبيرة حليب سائل، 2 ملعقة كبيرة كاكاو، مربى، شكولاته سائلة، فستق حلبي مطحون، شكولاتة مبشورة.
طريقة تجهيز البيتي فور
- نقوم بخفق السكر والزبدة على درجة متوسطة حتى نحصل على خليط كريمي أبيض، وبعدها نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا.
- نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر، ونقوم بتقليبهم على خليط الزبدة والسكر مع الاستمرار في الخفق لمدة دقيقة، ونترك العجينة دقائق حتى ترتاح.
- نقسم العجينة إلى نصفين متساويين، ونقوم بإذابة الكاكاو في الحليب، ونضيفهم إلى أحد قسمي للعجينة، ونبدأ في تشكيل العجينة باستخدام كيس الحلواني أو ماكينة البيتي فور.
- يوضع البتي فور في صواني الفرن، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 12 دقيقة تقريباً حتى لا يحترق.
- بعد خروج البتي فور ننتظر حتى يبرد، ونقوم بتزيينه عن طريق وضع طبقة رقيقة من المربى بين قطعتين من البتي فور.
- نغرس البتي فور في الشكولاته السائلة، وننتظر حتى تتماسك، ونقوم بغمسها مرة أخرى في الفستق.
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