طريقة عمل كعك العيد بمكونات سهلة وطريقة صحيحة

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طريقة عمل كعك العيد، اقترب العيد، واقتربت معه العديد من الطقوس المصرية الأصيلة التي تتضمن إعداد أو شراء كعك العيد باختلاف أشكاله وأنواعه، حيث تتنوع أشكال الكعك ما بين الكعك بالملبن أو العجمية أو المكسرات، ولكن مع تطور عمليات الطهي، ظهر كعك النوتيلا وكعك اللوتس، وهو إحدى الطرق التي يبرز فيها الشيف قدراته وابداعاته، ومهما اختلفت الطرق فإن هناك العديد من النساء التي ترغب في تحضيره داخل المنزل، خاصة مع الارتفاع المشهود في الأسعار.
طريقة عمل كعك العيد
إعداد الكعك في المنزل ليس بالصعوبة التي يتوقعها البعض، ما دامت السيدة تلتزم بالمقادير والطريقة خطوة خطوة، لذا سنتعرف على طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات.
المكونات: كيلو ونصف دقيق حلويات، 4/3 كيلو سمن، 6 ملاعق سمسم، 4/3 ملعقة رائحة كعك، ربع كوب ماء زهر، 3 ملاعق كبيرة خميرة فورية، 3 أكواب و3/4 حليب سائل، كوب ونصف سكر بودرة.
طريقة تحضير كعك العيد
- نقوم بوضع السمن في وعاء على نار هادئة حتى يذوب، ونقوم بنخل الدقيق في وعاء كبير، ونصنع حفرة في المنتصف نضع فيها السمسم والسمن.
- نستخدم ملعقة كبيرة لتقليب السمن، حتى يمكننا عجنها باليد بعد أن تبرد، ونتأكد من امتزاج السمن بالدقيق.
- نقوم بوضع ماء الزهر ورائحة الكعك مع العجن، ونقوم بإذابة الخميرة في الحليب ثم نضعها للخليط ، ونقوم بالعجن باستمرار حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نترك العجينة لبضع دقائق حتى ترتاح قليلاً قبل التشكيل، ونقسم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ونضع الحشو الذي نرغب فيه بداخلها.
- نقوم بغلق العجينة جيداً حتى لا يخرج الحشو مع ضغطها ضغطة خفيفة، واستعمال المنقاش لرسم النقوش عليه، وتكرار ذلك حتى تنتهي الكمية.
- يرص الكعك في الصواني، ويوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج.
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