طريقة عمل بسكويت اليانسون في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت اليانسون، يعد البسكويت من أكثر أنواع المعجنات التي تستخدم بصفة مستمرة، حيث يمكن تناولها كوجبة إفطار مع كوب من الحليب، أو يمكن تناولها كسناك بين الوجبات، وتوجد أنواع مختلفة من البسكويت سواء الحادق أم الحلو، ومن أشهر أنواع البسكويت بسكويت اليانسون الذي يتميز بقيمته الغذائية العالية، كما أنه خفيف على المعدة.

طريقة عمل بسكويت اليانسون

يمكنك الآن تحضير بسكويت اليانسون مع دخول عيد الفطر المبارك كأحد أنواع الحلويات التي تقدم في العيد، لذا يعرض موقعنا المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل.

المكونات: 3 كوب دقيق معجنات وحلويات، 2 ملعقة صغيرة يانسون حب، 4 حبات بيض، 3/2 كوب سكر، 3/2 كوب زيت، 2 ملعقة صغيرة فانيليا، 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

تحضير بسكويت الشوفان

نقوم بوضع الزيت والسكر في الخلاط الكهربائي، ونضيف إليه البيض والفانيليا، ننخل الدقيق والبيكنج بودر في وعاء جاف.

نضع خليط الزيت والسكر إلى الدقيق مع التقليب حتى تتجانس المكونات، ونضيف إليهم اليانسون مع التقليب.

نحضر صينية فرن مناسبة متوسطة الشكل، ونقوم بفرد الخليط فيها بالتساوي، وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط.

تترك الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، ونتركها تبرد بعد أن تبرد، ثم نقطعها إلى قطع مستطيلة الشكل.

طريقة بسكويت اليانسون بالحليب