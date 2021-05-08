طريقة عمل الفايش الصعيدي بالطريقة الأصلية بالخطوات المطلوبة، الفايش من المخبوزات التي يشتهر بها الصعيد المصري، والتي تقدم في الأعياد، وعلى الرغم من مذاقة الرائع، غير أنه يستغرق وقت ومجهود كبير في إعداده، ويتميز الفايش أنه يمكن تناوله مع كافة أنواع الغموس سواء العسل، المربى، القشطة، الجبن بأنواعها، لذا سنتعرف على طريقة إعداده بسهولة في المنزل دون إرهاق.

طريقة عمل الفايش الصعيدي

المقادير: كيلو دقيق، 4 ملاعق صغيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة ملح، 4 ملاعق صغيرة سمنة، 4 ملاعق صغيرة سكر، 8 ملاعق صغيرة لبن بودرة، ماء للعجن، 4 ملاعق صغيرة كركم، 8 ملاعق صغيرة محلب مطحون.

تحضير الفايش الصعيدي

نضع الخميرة مع ملعقة من السكر وكمية مناسبة من الماء في وعاء صغير، وتترك حتى تختمر.

نحضر وعاء العجن، ونضع به الدقيق والملح والسكر والحليب والكركم والمحلب، والسمنة والخميرة.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج على حسب حاجة العجين، ونترك العجينة لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح.

نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين متساويين، ونأخذ القسم الأول ونفرغ منه الهواء، ونلفه على هيئة رول أسطوانة.

نضع العجينة في الفرن دون إشعاله، ونضع أسفل منه وعاء به ماء ساخن بدرجة حرارة 30 مئوية لمدة 60 دقيقة حتى يختمر ويتضاعف حجمه.

يوضع الفايش في الفرن على درجة حرارة 150 مئوية لمدة 45 دقيقة تقريباً، وبعدها يترك حتى يبرد لمدة يوم كامل.

في اليوم التالي نقوم بتقطيع الفايش إلى شرائح، ونقوم بوضعه في صاج الفرن مرة أخرى، ويدخل الفرن على درجة حرارة 130 مئوية حتى يتحمص.

ملحوظة

لضمان نجاح خميرة الفايش يجب وضعها في برطمان محكم الغلق، وتوجد في مكان دافئ لمدة 3 أيام إذا كنت ترغبي في إعداده في فصل الشتاء، بينما تترك لمدة يوم كامل في فصل الصيف.