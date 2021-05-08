شوف عروض حلويات العيد في العثيم حتي 11 مايو 2021 الموافق 29 رمضان 1442

نوفر لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية جميع عروض حلويات العيد في العثيم حيث توفر أسواق عبدالله العثيم أقوي العروض الخاصة بـ عيد الفطر المبارك في كافة اسواقها لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بأقوى عروض العيد في العثيم والحصول على ما يحتاجونه من حلويات وشوكولاتة ويعد عيد الفطر من الأيام المميزة والجميلة التي ينتظرها كل مسلم وتعد الحلويات والشوكولاتة من الأمور الاساسية في هذه الأيام لذلك نوفر لكم جميع عروض العثيم علي الحلويات والتي تستمر حتي يوم 11 مايو 2021.

عروض حلويات العيد

توفر اسواق عبدالله العثيم جميع أنواع الحلويات مثل البسكويت بجوز الهند الذي توفرة العثيم بخصومات كبري وبسعر 19.95 ريال للكيلو، وبيتي فور فاخر بالشيكولاتة بسعر 29.95 ريال للكيلو الواحد، وكعك سادة بالسمن وهو من أفضل انواع الكعك الشهية وبسعر 24.95 ريال للكيلو، وغريبة مشكلة بالفستق بسعر 24.95 ريال للكيلو، وكعك وبيتي فور مشكل بسعر 27.50 ريال للكيلو الواحد، وتوفر العثيم جميع المعمول الذي يعد من أفضل انواع الحلويات بسعر 24.95 ريال للكيلو، وحلا جوز الهند والكرز بسعر 24.95 ريال للكيلو، وكوكيز الشوكولاتة المميزة والمفضلة لدي الكثير من محبي الحلويات بسعر 19.95 ريال.

عروض العيد في العثيم

عروض العيد في العثيم تحتوي على جميع أنواع الشوكولاتة مثل شوكولاتة لواكر كراميل وبندق التي يحبها الكثير من الكبار والصغار وتوفرها العثيم بسعر 4.95 ريال، وشوكولاتة ميرس مشكلة بسعر 38.95 ريال، وبسكويت بالزن بيك اب شوكو بسعر 8.75 ريال، وبسكويت بالزن شوكولاتة وبنده بسعر 5.25 ريال، وايس كريم بالكراميل بسعر 31.50 ريال للعلبة والكثير من أنواع الشوكولاتة المميزة التي توفرها العثيم في جميع فروعها.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم اليوم بها الكثير من المنتجات الرائعة والمميزة ومستلزمات المنزل الخاصة بـ عيد الفطر المبارك لذلك توفرها العثيم حتي نفاذ الكمية أو انتهاء موعد العروض وجميع الاسعار المتواجدة على العروض بعد التخفيضات شاملة الضريبة المضافة.