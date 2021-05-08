نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تختار البنفسجي لوناً لسجاد مراسم استقبال ضيوفها وزائريها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدور هذة المقالة حول أن المملكة العربية السعودية قد تسعى إلى تجديد بعض المظاهر والعادات الخاصة بهم، حيث قامت بالإعلان عن اختيارها اللون البنفسجى لوناً للسجاد واستقبال ضيوف الدولة أيضاً رؤساء ووزراء وشرفاء، حيث يعد اللون البنفسجى من أكثر الألوان شيوعاً في المملكة العربية السعودية، حيث يكاد أن يكون مختلف عن كل السجاد التي يتم استخدامه في مختلف المناسبات الرسمية، حيث إنه يعتبر لون صحاري المملكة في فصل الربيع، حيث أن هذا اللون يتم أمين لي زهرة الخزامي، أيضاً نباتات أخرى قد تكون مثل الريحان والسلام.

كما ظهر حدث تاريخي قد تشهد به المملكة العربية السعودية، حيث يستطيعوا أهالي الظهران الاستعداد لها، وهو افتتاح أكبر صالة سينما في المملكة العربية السعودية وقد تكون أكبر دار سينما، وإدارتها قد تكون مسئولة عنها المملكة العربية السعودية، ويتم افتتاحها مساء اليوم حيث ينتظرها الكثير من الجمهور، حيث تحتوي على ١٨ صالة في الظهران بسعة تصل إلى ٢٣٦٨ مقعداً.

ما تحتوي دار السينما الجديدة

سوف نعرض لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني ما تحتويه دار السينما الجديدة حيث من خلال التقارير الصحفية أوضحت أن دار السينما تعد من أكبر دار داخل المملكة العربية السعودية، وقد تمثل الكثير من الأنواع حيث أنها تضم صالة دولبي سينما الشهيرة أيضاً صالة نظام سامسونج أونكس الأولى من نوعها بشاشة عرض led، أيضاً تضم صالة قد تكون عبارة عن نظام سكرين إكس وقد تتميز بس عشان قد تكون ممتدة على طول الجدران الجانبية، وأيضاً أيام إضافة ٣ صالات حيث تسع الآلاف من الجماهير.

ارتفاع عدد دور السينما ل ٢١

نوضح لكم إنه تم افتتاح دار السينما يوم الخميس الموافق ١٥ أكتوبر في الظهران، قد يكون دور العرض يرتفع في كافة أنحاء السعودية إلى ٢١ سينما، وفي محافظات الجبيل والأحياء تم افتتاح أول دارة سينما في ٢٥ أغسطس، وخلال الفترة المقبلة نتوقع الكثير من الافتتاحات، وبالتالي سوف نكون عرضنا لكل متابعينا أن اللون البنفسجي تم اختياره في المملكة العربية السعودية اختلافاً عن باقي الألوان لاستقبال ضيوفها و رؤسائها، وأيضاً ما تحتوية دار السينما حيث إنها تمثل أكبر دار داخل المملكة العربية السعودية أيضاً ارتفاع عدد دور السينما.