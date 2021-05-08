نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقفة عيد الفطر 2021 في مصر وموعد أول أيام العيد فلكياً لحين ثبوت رؤية هلال شوال 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد وقفة عيد الفطر 2021 في مصر فلكياً لهذا العام لحين ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1442هـ وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك شرعياً، حيث من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال العيد يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر مايو الجاري، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك لتقديم تهاني العيد وتبريكاته للأهل والأصدقاء والأحباب، كما يمكنكم التعرف على علامات ليلة القدر وأدعية أو دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقفة عيد الفطر 2021 في مصر

في شهر رمضان الفضيل وفي تلك الليالي المباركات “العشر الأواخر من شهر رمضان”، تتصاعد الدعوات من المسلمين والمسلمات، وتتنزل الرحمات من رب العالمين، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية الليالي الوترية التي يجب أن نتحرى فيها ليلة القدر هذا العام، حيث أن الليلة هي ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان وهي ليلة وترية.

وتبدأ ليلة السابع والعشرين من مغرب السبت الموافق لتاريخ الثامن من شهر مايو، وتمتد حتى طلوع فجر يوم الأحد الموافق للتاسع من نفس الشهر، فاللهم بلغنا وإياكم ثوابها وفضلها وأعننا على قيامها وقراءة القرآن والدعاء، حيث يجب على جميع المسلمين والمسلمات استغلال هذه الليلة بالإكثار من الطاعات وخاصةً الدعاء للنفس والزوج والأهل والأصدقاء وسائر المسلمين والمسلمات.

متى وقفة عيد الفطر المبارك 1442

يتساءل العديد من الأشخاص حول متى وقفة عيد الفطر 2021 أو موعد وقفة عيد الفطر المبارك 1442، حيث من المقرر أن تتحرى معظم الدول الإسلامية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء بتاريخ 11 مايو 2021م الموافق لتاريخ 29 رمضان 1442هـ، وهذا للدول التي بدأت رمضان في تاريخ 13 أبريل 2021، حيث من المقرر أن يبدأ العيد في هذه الدول إما يوم الأربعاء أو الخميس وفق نتيجة استطلاع الهلال.

وهناك بعض الدول بدأت شهر رمضان المبارك في يوم الأربعاء بتاريخ الرابع عشر من شهر أبريل ومنها (المغرب – عمان – إيران – باكستان – بنغلادش – بروناي – الهند) وغيرهم من الدول الإفريقية الإسلامية، ففي هذه الدول إما أن يكون العيد يوم الخميس أو الجمعة.

وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر شوال يوم الثلاثاء بتاريخ 29 مضان 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مايو 2021م، لتعلن بعدها عن ثبوت هلال شهر شوال من عدمه، وقد أعلن مركز الفلك الدولي عن استحالة رؤية هلال العيد في هذا الموعد بسبب غرب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران “تولد الهلال”، أما عن موعد وقفة عيد الفطر 2021 في مصر فلكياً فمن المقرر أن تكون في الموعد التالي:

يوم الأربعاء بتاريخ 30 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 12 مايو 2021م.

موعد إجازة عيد الفطر في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث يمكنكم التعرف على موعد إجازة العيد في السعودية بالقطاعين العام والخاص من خلال التالي:

تبدأ إجازة العيد بالقطاع العام بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 24 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 6 مايو 2021م، وتستمر حتى تاريخ 5 شوال 1442هـ.

تبدأ الإجازة بالقطاع الخاص وغير الربحي بنهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 29 رمضان 1442هـ وتستمر لمدة أربعة أيام.

موعد إجازة عيد الفطر بمصر

تم الإعلان من جانب رئاسة مجلس الوزراء رسمياً عن حزمة من القرارات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2021م، ومن المقرر وفقاً للإعلان الرسمي أن تكون إجازة عيد الفطر في مصر وفقاً للموعد التالي:

تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 12 مايو 2021م، وتستمر حتى يوم الأحد بتاريخ 16 مايو 2021م.

ومن يرغب الآن في التعرف على موعد عيد الفطر في مصر والسعودية فلكياً، أو الحصول على رسائل تهنئة عيد الفطر أو عبارات تهاني عيد الفطر يمكنه ذلك من خلال ثقفني، كما يمكنكم من خلال المقال التعرف على موعد وقفة عيد الفطر 2021 في مصر فلكياً.