نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اوفر عروض العيد في السعودية عروض الشاشات والأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا اوفر عروض العيد في السعودية على أسعار الشاشات التلفزيونية بمختلف الأنواع والأحجام، حيث يوفر متجر اكسترا extra الالكتروني اوفر عروض الشاشات الذكية Smart TV والشاشات الأندرويد Android TV، والتي تتمتع بمواصفات وتقنيات متطورة توفر تجربة مشاهدة مثيرة وممتعة، بالإضافة إلى عنصر محاكاة الواقع من خلال توفير صورة عالية الجودة والنقاء، بالإضافة إلى أنظمة صوت دولبي السينمائية المتطورة، وتمتع بمشاهدة برامجك وأفلامك المفضلة في المنزل وقضاء وقت مسلي وممتع في لعب العاب الفيديو على شاشات تلفزيونية سينمائية تضفي المزيد من الإثارة والتشويق لوقت ممتع مع أبنائك وأصدقائك، كما يعرض متجر اكسترا الإلكتروني أفضل عروض الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ الصحية والآمنة، وفي مهرجان عروض العيد 1442 المميز من اكسترا السعودية، تمتعوا مع نظام تقسيط مذهل بالإضافة إلى خصم 50% على باقات OSN Home Plus المتوفرة بجميع معارض اكسترا بالمملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا اوفر عروض العيد في السعودية

تقدم اكسترا أوفر عروض الأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، والتي تتمتع بمواصفات ممتازة من حيث الجودة والكفاءة في الأداء، والتي بدورها تسهل من عملية إعداد وتحضير الطعام للعائلة بطرق صحية وآمنة، كما أنها توفر في الوقت والجهد مما يتيح لكِ الفرصة للقيام بما ترغبين به، وتتضمن أجهزة المطبخ من اكسترا القلايات الكهربائية، الخلاطات، بالإضافة إلى محضرات القهوة ومن أفضل العروض:

جهاز خلاط نينجا يعمل بقوة 1500 وات بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 939 ريال سعودي.

جهاز خلاط يدوي من فيليبس أقوى الماركات بقوة 800 وات باللون اسود/استيل بسعر 379 ريال بدلًا من 509 ريال سعودي.

جهاز محضر الطعام من فيليبس يعمل بقوة 600 وات، يعمل بسرعتين مزود بوعاء 1.3 لتر باللون الأسود بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 398 ريال سعودي.

اكسترا

إذا كنت من عاشقي الاسبريسو إليكم أفضل أنواع ماكينات تحضير القهوة اللذيذة، والتي تمنحك مذاق مذهل لا يقاوم، كما تتيح لك إمكانية إختيار نوع القهوة المفضلة بالنسبة لك، بالإضافة إلى إعدادها خلال ثوانٍ معدودة، كما تكفي معظمها لإعداد الكثير من أكواب القهوة قد يصل إلى 10 أكواب في المرة الواحدة سواءً القهوة المفلترة لمحبي القهوة بدون كافيين أو القهوة برغوة إضافية، وتمتع بوقت مذهل أثناء تناول قهوتك المفضلة، ومن أوفر عروض اكسترا على ماكينات صُنع القهوة:

جهاز تحضير القهوة براون ملتي سيرف بالتنقيط، 1750 وات، سعة 10 أكواب، مزودة بشاشة لمس بسعر 999 ريال سعودي.

ماكينة فيليبس لصنع الاسبريسو 15 بار، 1.8 لتر، 1500 وات بسعر 2519 ريال سعودي بدلًا من 3249 ريال سعودي.

صانع القهوة من ال كابو توكا، 15 بار، 1 لتر، 1450 وات، لون أسود بسعر 299 بدلًا من 499 ريال سعودي.

صانع نسبريسو ايسنزا ميني المميز بسعر 369 بدلًا من 619 ريال سعودي.

عروض اكسترا الشاشات

لا تفوت عروض متجر extra السعودية المميزة والمذهلة ضمن عروض العيد وتمتع بمشاهدة أفضل برامجك بجودة عالية وصورة ممتازة، فهذه الشاشات تتمتع بجودة صورة 3840 × 2160 بتقنية 4K، وبإمكانك التمتع مع سهولة توصيل كابل USB من خلال 2 أو 3 مدخل بالشاشة وفقًا لموديل الشاشة، بالإضافة إلى 3 أو 4 مداخل HDMI مع شاشات LG الذكية وإليكم أفضل العروض:

شاشة LG NanoCell مقاس 55 بوصة بسعر خاص 2799 بدلًا من 4599 ريال سعودي.

شاشة LG UHD TV مقاس 85 بوصة السينمائية بسعر 7999 بدلًا من 18499 ريال سعودي.

شاشة LG NanoCell مقاس 65 بوصة بسعر 3899 بدلًا من 8799 ريال سعودي.

شاشة LG OLED مقاس 65 بوصة بسعر 8999 بدلًا من 25999 ريال سعودي.

كنتم مع أفضل عروض العيد من متجر اكسترا السعودية extra المميزة، وقد ذكرنا عروض الشاشات وعروض الأجهزة الصغيرة من أجهزة المطبخ ومحضرات القهوة، ونوافيكم بأجدد عروض اكسترا السعودية المميزة ومهرجان تخفيضات وخصومات العيد، تابعونا لمعرفة المزيد حول اجدد عروض الالكترونيات والأجهزة المنزلية وعروض الاجازة الممتعة.