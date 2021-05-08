نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا ايباد ولابتوب وجوالات بخصومات عيد الفطر من اكسترا اون لاين extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا ايباد ولابتوب وجوالات تتميز بأسعارها الأرخص على موقع اكسترا السعودية extra بخصومات عيد الفطر المبارك من اكسترا اون لاين ، والآن مع تقسيط اكسترا المتاح للعملاء القدامى والجدد، كما تقدم تخفيضات إضافية عند الشراء بجانب التخفيضات الأساسية.

عروض اكسترا ايباد ولابتوب وجوالات بخصومات عيد الفطر من اكسترا اون لاين extra

عروض اكسترا السعودية على الايباد واللابتوب والجوالات بتخفيضات حصرية بمناسبة إحتفالات عيد الفطر، والتي تضم أكبر تشكيلة متنوعة ومتميزة من الأجهزة الذكية التي يحتاجها كل فرد منا، وتستسمر تخفيضات اكسترا حتى نفاذ الكمية المتاحة.

اكسترا

خصومات اكسترا ايباد نقدمها على كل أجهزة اكسترا ابل ايباد برو التي يبدأ سعرها من 1499 ريال سعودي، حتى 7199 ريال سعودي، وهذا بخصومات تصل حتى 11.11%، كما تقدم أحدث أجهزة التابلت من اكسترا هواوي ذات الإصدارات المختلفة.

هواوي ميت باد برو بسعر 1899 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

بسعر 1899 بدلًا من 2199 ريال سعودي. Huawei matepad pro 4g بسعر 2249 بدلًا من 2629 ريال سعودي.

عروض اكسترا

عروض اكسترا للجوالات الحديثة من اوبو oppo و نوكيا nokia يقدمها موقع اكسترا الالكتروني بأسعار مميزة على إصدارات اوبو رينو reno5 pro التي صدرت مخرًا بمواصفات تتنافس مع أقوى جوالات الفئة المتوسطة.

اكسترا اوبو رينو 5 برو بسعر 2599 بدلًا من 2799 ريال سعودي.

أكسترا

عروض extra لليوم تتميز بأحدث إصداراتها من أجهزة الاب توب، حيث تضم أقوى الماركات الرائدة في هذا المجال، وتتراوح الأسعار وفقًا لمميزات اكسترا لابتوب ومولصفات كل جهاز، لتبدأ الأسعار من 1299 ريال سعود على لابتوب acer بمواصفاته المناسبة للإستخدام المتوسط والتي يقابلها سعر مميز، لتصل حتى 5449 ريال سعودي على أجهزة لابتوب مايكروسوفت microsoft ذات المواصفات التي لا تقبل المنافسة من شركة إنتاج شهيرة كانت الأولى في مجال إنتاج وتصمصم أنظمة تشغيل أجهزة الكومبيوتر في العالم.

لابتوب هواوي ميت بوك دي 16 بسعر 4199 ريال سعودي.

خصومات اكسترا السعودية على جديد أجهزة الايباد والتابلت، واللاب توب، والجوالات مع تخفيضات عيد الفطر قدمناها تفصيًا بأحدث الأسعار المعلنة، وهذا حتى نفاذ الكمية، في أقوى تخفيضات اللأجهزة الذكية في المملكة العربية السعودية.