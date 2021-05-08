نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير لابتوب وتخفيضات حتى 40% على الإلكترونيات في مكتبة جرير jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مكتبة جرير jarir bookstore تصل إلى 40% على الإلكترونيات، وخصومات على أجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب في عروض جرير بمهرجان الألعاب، والتي تتميز بإمكانيات عالية تمنحك أداء أكثر من ممتاز أثناء اللعب، وتتميز هذه الأجهزة أيضًا بضمان لمدة عامين وأيضًا كافة الإلكترونيات الموجودة في جرير، أما بالنسبة إلى ملحقات الكمبيوتر واكسسوارات الألعاب فتأتي مع ضمان لمدة عام، فلا تفوتكم العروض السارية من يوم 27 أبريل 2021 وحتى يوم 23 مايو في مكتبة جرير السعودية.

عروض جرير

عروض جرير السعودية وخصم حتى 25% على أجهزة اللابتوب، وخاصةً على أجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب، فتكون هذه الأجهزة مصممة بمواصفات محددة وذو إمكانيات عالية فيما يتعلق بالمعالج، وحدة معالجة الرسوم، رام، دقة الشاشة؛ حتى تتمكن من التمتع بالألعاب، فالألعاب تحتاج إلى لابتوب بمواصفات محددة حتى يتمكن من تحمل الألعاب ويمنحك أداء رائع، مما يجعلك تتمتع بتجربة ممتعة أثناء اللعب.

لابتوب Asus ROG Strix للألعاب 8 جيجا رام، بسعر 3749 ريال سعودي بدلًا من 4299 ريال سعودي.

لابتوب Asus TUF للألعاب 16 جيجا رام، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي.

عروض جرير لابتوب

من أبرز عروض جرير المستمرة حتى يوم 23 مايو 2021 هى عروض الإلكترونيات ومنها لابتوب Dell G7 17، ولابتوب Acer nitro 5، ويتميز كلاهما بتوافقهم مع نظارة الواقع الافتراضي، 16 جيجابايت رام وهو مناسب للغاية ليكون لابتوب ألعاب، وسرعة المعالج 2.6 جيجا هرتز، ويبلغ حجم شاشة لابتوب ايسر 15.6 بوصة، أما بالنسبة لشاشة لابتوب ديل فحجمها 17.3 بوصة وهذا حجم ملائم بالنسبة لهذا النوع من أجهزة اللابتوب.

لابتوب ألعاب Dell بسعر7349 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

لابتوب ألعاب Acer بسعر 5099 ريال سعودي بدلًا من 6599 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

نعرض لكم تخفيضات جرير jarir على اكسسوارات الألعاب والإلكترونيات التي تصل إلى 40%، والتي من أهمها سماعات الرأس المخصصة لألعاب الفيديو لتضمن لكم تجربة ممتعة بالنسبة للألعاب.

سماعة HP لألعاب الفيديو بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 389 ريال سعودي.

سماعة FVD لألعاب الفيديو بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

قدمنا لكم بالتفصيل أبرز العروض التي وردت في نشرة عروض جرير الجديدة، والتي ستنال إعجاب كافة محبي الألعاب؛ نظرًا لما تحتويه من خصومات كبرى على أجهزة اللابتوب المخصصة للألعاب، اكسسوارات الألعاب من سماعات رأس، فأرة، لوحة مفاتيح، ميكروفون.