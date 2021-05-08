شوف خصومات جرير الشهرية 60% خصم حتي نهاية شهر رمضان

خصومات جرير الشهرية، عروض جرير هي من أهم الشركات السعودية التي تم تأسيسها في مدينة الرياض عام 1974 م، وقد أطلق عليها اسم مكتبة جرير وهي من أفضل الشركات السعودية التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتقنيات والأدوات الرقمية والإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتشتهر في مجال البيع بالجملة.

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عروض جرير الأسبوعية ساعة سامسونج جالكسي فيت، ملحقات هواتف ذكية للياقة البدنية بسعر 299 ريال سعودي شامل الضريبة. تخفيضات جرير اليوم ساعة سامسونج جالكسي فيت،e، ملحقات هاتف ذكي للياقة البدنية متوافق بسعر 139 ريال سعودي شامل الضريبة.

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عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل علي تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة، العروض موجودة بجميع فروع جرير المنتشرة بالمملكة.

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