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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات جرير الشهرية 60% خصم حتي نهاية شهر رمضان في المقال التالي
خصومات جرير الشهرية، عروض جرير هي من أهم الشركات السعودية التي تم تأسيسها في مدينة الرياض عام 1974 م، وقد أطلق عليها اسم مكتبة جرير وهي من أفضل الشركات السعودية التي تعمل في مجال التكنولوجيا والتقنيات والأدوات الرقمية والإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتشتهر في مجال البيع بالجملة.
خصومات جرير الشهرية
عروض مكتبة جرير على الساعات الرقمية أقوي العروض المقدمة من مكتبات جرير هذا الشهر تتحدى الكل.
- عروض جرير الأسبوعية ساعة سامسونج جالكسي فيت، ملحقات هواتف ذكية للياقة البدنية بسعر 299 ريال سعودي شامل الضريبة.
- تخفيضات جرير اليوم ساعة سامسونج جالكسي فيت،e، ملحقات هاتف ذكي للياقة البدنية متوافق بسعر 139 ريال سعودي شامل الضريبة.
تخفيضات جرير
عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل علي تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة، العروض موجودة بجميع فروع جرير المنتشرة بالمملكة.
- تنزيلات جرير اليومية آيفون 12 حجم ذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 3799 ريال سعودي شامل الضريبة.
- خصومات جرير الأسبوعية هاتف شاومي 10 تي بسعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي شامل الضريبة.
- تنزيلات جرير الشهرية هاتف آيفون 12 بروماكس بذاكرة 256 بسعر 5699 ريال سعودي شامل الضريبة.
- تخفيضات جرير الأسبوعية هاتف جلاكسي note 20 الترا ذات ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 5149 ريال سعودي.
- عروض جرير الشهرية هاتف هواوي نوفا 6 بحجم ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 1499 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم هاتف محمول ريملي 7 برو بسعر 5699 ريال سعودي.
خصومات جرير
عروض مكتبة جرير الاسبوعية على الساعات الذكية عروض ليس لها مثيل بجميع فروع جرير خصومات تصل الي 30% علي الساعات الذكية بجميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية
- تخفيضات جرير الشهرية ساعة هواوي رياضية فضية اللون بسعر 369 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية ساعة سامسونج جالكسي باللون البرونزي بسعر 1299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم ساعة apple watch series باللون الفضي بثمن 1969 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليومية لاب توب هواوي ميت بوك X حجم الشاشة 13 بوصة بروسيسور انتل كور i5 الجيل العاشر وهارد من النوع ssd بحجم 512 جيجا بايت بسعر 4999 ريال سعودي.
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