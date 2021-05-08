عبارات تهنئة بالعيد للاصدقاء 2021 وأرق المسدجات للأهل والأحبة وبطاقات المعايدة وتهنئة مع أجمل الصور المعبرة

عبارات تهنئة بالعيد للاصدقاء، عيد الفطر المبارك هو العيد الذي يأتي مباشرة بعد شهر رمضان المبارك والذي يقوم فيه المسلمين بالاحتفال في اليوم الأول من شهر شوال، وهو أول يوم أفطار بعد شهر رمضان الكريم ولذلك تم تسميته بعيد الفطر، وقد حرم الله الصيام في أول يوم من أيام عيد الفطر، ومدة عيد الفطر هي ثلاثة أيام، وآخر يوم في شهر رمضان يمكن فيه دفع الزكاة الخاصة بعيد الفطر والتي تم فرضها على المسلمين.

عبارات تهنئة بالعيد للاصدقاء

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم.

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد.

كل عام وأنتِ بألف خير صديقتي، عسى العيد عليكِ يعود بالسعادة والنجاح والفلاح.

تهنئة من الوريدإلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد .

يا عطر الورد ياهمس القصيد يابسمة العيد الجديد الله يجعل عيدكم دايم سعيد عيدكم مبارك.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم، كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنتم بألف خير.

بمناسبة عيد الفطر أتمنى لك سعادة أبدية لا تنتهي يا أوفى شخص وصداقة أبدية لا تنتهي، وكل عام وأنت بخير.

بكل ورود العالم وبكل روائحها الجميلة بمناسبة عيد الفطر أقدمها لكِ صديقتي كل عام وإنت أغلى شخص على قلبي.

رسائل عيد الفطر للأصدقاء

في صباح يوم عيد الفطر يقوم المسلمون بتأدية صلاة العيد وذلك بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة ويقوم المسلمون بتهنئة بعضهم البعض ويقومون بزيارة المقربون منهم من الأهل و الأصدقاء والجيران والأحباب، ومن العادات المعروفة أيضا في عيد الفطر تناول حلويات العيد وهي عبارة عن الكحك بجميع انواع المحشو فسدق و ملبن وتمر والبسكويت والبيتي فور وأنواع الشوكولاته المختلفة.