نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقفة عيد الفطر في السعودية 1442 متى أول أيام العيد فلكياً وموعد نهاية الإجازة الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد وقفة عيد الفطر في السعودية 1442 ومتى أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث من المقرر أن تدعو المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى تحري هلال شهر شوال 1442هـ يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر مايو للعام الميلادي الجاري وفق تقويم أم القرى، حيث تتم الدعوة من قبل المحكمة العليا السعودية وإبلاغ أقرب محكمة لمن يراه بالعين المجردة أو عن طريق المناظير، ويمكنكم الحصول على أدعية ليلة القدر وعلاماتها أو دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحصول أيضاً على عبارات معايدة عيد الفطر المبارك 2021م، إلى جانب التعرف على موعد أول أيام عيد الفطر عبر موقع ثقفني.

وقفة عيد الفطر في السعودية 1442

سوف تقوم المحكمة العليا بإصدار بياناً يتضمن دعوة المواطنين والمقيمين بتحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء (29 رمضان – 11 مايو) حسب تقويم أم القرى، وعلى من يري الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير أن يقوم بإبلاغ أقرب محكمة لتسجيل شهادته بها، أو الاتصال على أقرب مركز لمساعدته في الوصول لأقرب محكمة لديه.

حيث يرد إلى المحكمة محاضر لجان الترائي التي تفيد بثبوت هلال العيد من عدمه، لتقوم المحكمة العليا بناءً على ما توصلت إليه لجان الترائي بإصدار البيان الخاص بتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك شرعياً، وذلك اتباعاً لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته أفطروا لرؤيته فإن عمى عليكم فأكملوا العدد”.

موعد أول أيام عيد الفطر بالمملكة 2021

يتم تحديد وقفة العيد أو موعد أول أيام عيد الفطر المبارك من الناحية الشرعية من قبل المحكمة العليا بناءً على ما ورد إليها من لجان الترائي، أما عن موعد موعد عيد الفطر المبارك فلكياً أو موعد وقفة العيد للإجابة على استفسارات العديد حول متى عيد الفطر في السعودية أو متى أول أيام عيد الفطر في السعودية، فمن المقرر أن يتم استطلاع هلال شوال في الموعد التالي:

يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 11 مايو 2021م.

ووفقاً لموعد استطلاع هلال العيد المحدد عالية، فمن المقرر أن يكون أول أيام العيد يوم الأربعاء وتكون عدة الشهر ناقصة “29 يوماً”، أو يكون أول أيام عيد الفطر يوم الخميس، وذلك في حال تعذر رؤية الهلال، ويمكنكم التعرف على موعد عيد الفطر فلكياً من خلال التالي:

يبدأ عيد الفطر في السعودية فلكياً يوم الخميس بتاريخ 13 مايو 2021م.

موعد نهاية إجازة عيد الفطر

تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد بدء إجازة عيد الفطر 1442 للقطاعين العام والخاص، وموعد نهاية إجازة عيد الفطر 2021م، حيث يمكنكم التعرف على موعد بدء ونهاية إجازة العيد من خلال الجدول التالي:

القطاع بداية إجازة عيد الفطر نهاية إجازة العيد القطاع العام نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 24 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 6 مايو 2021م 5 شوال 1442هـ القطاع الخاص وغير الربحي نهاية دوام يوم الثلاثاء بتاريخ 29 رمضان 1442هـ. تستمر لمدة 4 أيام

ومن يرغب في التعرف على موعد وقفة عيد الفطر في مصر 2021م، أو الحصول على دعاء للنفس والزوج في ليلة القدر 1442، والحصول على رسائل تهنئة عيد الفطر 2021 أو عبارات التهنئة بالعيد بأجمل العبارات وأرقها، أو التعرف على موعد وقفة عيد الفطر في السعودية 1442 وتاريخ أول أيام عيد الفطر فلكياً في السعودية، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.