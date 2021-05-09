نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء ليلة القدر للمريض مع أدعية الشيخ محمد جبريل ليله القدر 27 من رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء ليلة القدر للمريض، ولكل مسلم يمكنه أن يدعوا به، نوفره لكم ضمن مجموعة من أدعية ليله القدر 27 من رمضان، والتي جاءت ضمن الليالي التي وصي بها رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنها احتمال أن تقع بالليالي الوترية، وأكد علي الخامسة والسابعة، والتاسعة والعشرين، وأهم وصاياه صلي الله عليه وسلم، أن يتم ترديد الدعاء الذي وصي به السيدة عائشة رضي الله عنها، وسنتعرف الآن علي دعاء الرسول في ليلة القدر المباركة.

دعاء ليلة القدر للمريض

ضمن دعاء ليلة ٢٧ رمضان، يمكنكم ترديد دعاء للمريض في ليله القدر المباركة، راجين من الله سبحانه وتعالي أن يشفيه، ونرفق لكم الدعاء كالآتي:

اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه. أنت ثقته و رجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً ياأرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين آمين، إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك و سترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ و لا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

أدعية ليله القدر محمد جبريل صوتياً

أجمل الأدعية لليلة القدر يعتبر الدعاء من الشيخ محمد جبريل، وكان يدعوا بأدعية جميلة، يمكننا سماعها من خلال الفيديو المرفق به الشيخ محمد جبريل دعاء ليله القدر 27 من رمضان في مسجد عمرو بن العاص.

دعاء ليلة القدر مكتوب عن الرسول

جاء ضمن دعاء الرسول في ليلة القدر المباركة، عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي))، ونرفق لكم الآن مجموعة من أدعية مستجابة للدعاء بها.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم أرفع عنا الوباء، والداء، والغلاء، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم تجاوز عن سيئاتنا، وبارك لنا فيما بقي من رمضان.

اللهم أرزقنا فيه الخير والبر والتقوي، ومن العمل ما ترضي.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترحمنا وترحم موتانا.

اللهم يا جبار أجبرنا وداو كسرنا، وأجبر خواطرنا.

اللهم إني أستعيذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان، ومن شر الخبث والخبائث.

وفرنا لكم دعاء ليلة ٢٧ رمضان، وكذلك دعاء ليلة القدر للمريض ويستجيب بأمر الله.