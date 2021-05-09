نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجابة الصحيحة لسؤال ما هو أشد البحار ملوحة في العالم.. نشَط ذاكرتك واشتراك في مسابقة رزان ومهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر إجابة سؤال ما هو أشد البحار ملوحة في العالم الذي طرحته الإعلامية رزان مغربي على جمهور مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان على قناة إم بي سي مصر mbc masr للحلقة السادسة والعشرين من شهر رمضان الكريم، وحددت 3 اختيارات الإجابة الصحيحة، ما أدى لتزايد معدلات البحث عن إجابة ما هو أشد البحار ملوحة من أجل الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان للفوز بجائزة 100 ألف جنيه

ما هو أشد البحار ملوحة؟

ونتابع معكم في هذا التقرير الإجابة الصحيحة لسؤال ما هو أشد البحار ملوحة في العالم وسر اختيار الإجابة والأسباب التي دفعتنا لاختيار إجابة سؤال مهيب ورزان الصحية حتى يتأكد جمهور ومتابعي ثقفني من إجابته قبل الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان بكل ثقة من أجل تعزيز فرصته في الفوز بجائزة 100 ألف جنيه.

ويتم قياس ما هو أشد البحار ملوحه بقياس نسبة الأملاح في الماء الموجود في بحار ومحيطات العالم على كل كليو جرام من الماء، حيث يبلغ متوسط نسبة ملوحته حوالي 3٫5٪ في المتوسط (35 غرام/لتر أو 599 ميلي مولار).

ويبلغ حجم كيلو جرام من الماء مقدار لتر واحد من حيث الحجم، وتبلغ نسبة الأملاح في كل لتر مياه نحو 35 غرام من الأملاح الذائبة وتتكون في الغالب من وكلوريد وأيونات صوديوم.

إجابة سؤال ما هو أشد البحار ملوحة؟

والإجابة الصحيحة لسؤال ما هو أشد البحار ملوحة هي البحر الميت، حيث تبلغ نسبة الأملاح في البحر الميت حوالي 34%، وهي ما تمثل تسعة أضعاف تركيز الأملاح في البحر المتوسط، ويعد الأعلى في ملوحتها بالمسطحات المائية في العالم.

ويعد البحر الميت أخفض نقطة على سطح الكرة الأرضية، حيث بلغ منسوب شاطئه حوالي 400 متر تحت مستوى سطح البحر حسب سجلات عام 2013، وهو عبارة عن بحيرة ملحية مغلقة تقع في أخدود وادي الأردن ضمن الشق السوري الأفريقي.

ويعتمد برنامج مع مهيب ورزان في رمضان على استضافة أحد نجوم المجتمع ثم خوض تجربة ترفيهية بين الضيف ومقدمي البرنامج في إحدى الشوارع في ظل حضور الجمهور من الشارع الذي يجري فيه إعداد وتصوير الحلقة قبل طرح سؤال الحلقة على الجمهور وإعلان الإجابة الصحيحة واسم الفائز في المسابقة بالاتصال به على الهواء مباشرة.