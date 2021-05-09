نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال ما هو أشد البحار ملوحة عالميا الصحيحة للحلقة 26في مسابقة رزان ومهيب راجع معلوماتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو أشد البحار ملوحة؟ سؤال استحوذ على اهتمامات الكثيرين خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع طرح سؤال ما هو أشد البحار ملوحة ضمن مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان على قناة إم بي سي مصر mbc masr والتي تقدم جائزة 100 ألف جنيه لصاحب الإجابة الصحيحة بعد الاشتراك في في المسابقة من خلال إرسال رقم الإجابة على رقم مسابقة مهيب وزران في رمضان وانتظار اليوم التالي للإعلان عن اسم المتسابق الفائز.

ما هو أشد البحار ملوحة

ويرصد لكم موقع “ثقفني” إجابة سؤال ما هو أشد البحار ملوحة في العالم، بعد طرح اختيارات البحر الأحمر والبحر الأسود والبحر الميت حتى يتمكن متابعي مسابقة مهيب ورزان في رمضان على قناة إم بي سي مصر من الاشتراك وإرسال رقم الإجابة الصحيحة من أجل ربح جائزة برنامج مع مهيب ورزان في رمضان لكل حلقة والتي تبلغ 100 ألف جنيه مصري بمجموع 3 ملايين جنيه على مدار أيام شهر رمضان 1442.

إجابة ما هو أشد البحار ملوحة؟

وقبل أن نجيب على سؤال ما هو أشد البحار ملوحة لابد أن نعرف كيفية قياس نسبة ملوحة مياه البحر حيث يتم قياس شدة ملوح مياه البحار بأخذ عينة من الماء الموجود في بحار ومحيطات العالم ومعرفة نسبة الأملاح في كل كليو جرام من الماء، حيث يبلغ متوسط نسبة ملوحته حوالي 3٫5٪ في المتوسط (35 غرام/لتر أو 599 ميلي مولار).

وتصدر البحر المياه قائمة أعلى بحار العالم في شدة ملوحة المياه حيث تبلغ نسبة الأملاح في البحر الميت حوالي 34%، وهي ما تمثل تسعة أضعاف تركيز الأملاح في البحر المتوسط، وبذلك تكون الإجابة الصحيحة لسؤال ما هو أشد البحار ملوحة هو البحر الميت.