شوف عروض العيد : عروض اكسترا اليوم علي جوالات ايفون الاحد 9 مايو 2021

عروض اكسترا اليوم في السعودية من العروض المميزة التي ينتظرها الكثير خاصة عروض اكسترا علي جوالات ايفون فهناك الكثير يرغبون في شراء جوالات ايفون الحديثة فهي من أفضل أنواع الهواتف الذكية التي تمتلك امكانيات رائعة ومظهر جميل وجذاب وتعد من أكثر الهواتف مبيعا كل عام، ويرغب الكثير في شراء جوالات ايفون من خلال اكسترا كونها من أفضل الشركات التي تقوم ببيع الإلكترونيات بأنواعها المختلفة ودائما ما توفر عروض كبرى على كافة منتجاتها.

عروض اكسترا اليوم

توفر عروض اكسترا جميع انواع جوالات ايفون ضمن عروضها وتوفر على جميع الهواتف نسبة خصم كبيرة لكي يستطيع الجميع الحصول علي الجوال الذي يرغبون به بخصومات وتخفيضات كبيرة وهي خصومات عيد الفطر المبارك التي توفره اكسترا السعودية في كافة فروعها، وتوفر اكسترا جميع هواتف ايفون مثل ابل ايفون 12 ميني.

عروض اكسترا جوالات

تضم اكسترا عروض رائعة علي ايفون 12 بنسبة خصم 8% وايضا خصومات على هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس وتوفر نسبة خصم مميزة على الهاتف بنسبة 5.77% ليصبح سعر الهاتف 4899 ريال، وجوال ابل ايفون برو ماكس سعة 256 جيجا بايت وتوفر نسبة خصم 5.26% ليصبح سعر الجوال 5399 ريال والكثير من جوالات ايفون المميزة الأخرى.

عروض اكسترا على الجوالات

تحتوي عروض اكسترا السعودية على كافة جوالات ايفون الحديثة بجميع الوانها المختلفة مثل الأزرق والاحمر والابيض وجميع الوان الجوالات المميزة التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص وتتوفر هذة العروض في جميع فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية وهي عروض العيد التي يمكن للجميع الاستفادة منها طوال هذه الأيام والحصول على أقوى التخفيضات والخصومات.