دعاء ليلة القدر تعرف على علامات الليلة المعظمة في شهر رمضان

دعاء ليلة القدر ليلة القدر هي خير ليالي العام بشهر رمضان الكريم، ويرجع ذلك لما نحصل عليه من فضل بتلك الليلة، حيث أن العبادة فيها يجزى بها الإنسان ويكافئ الله بها عبده على ما تقدم من أعمال طيبة في الشهر الكريم، ولذلك هي ليلة مباركة ينتظرها المسلمون في كل عام ليتقربوا بها إلى المولى عز وجل.

ليلة القدر في الإسلام

تتكون لفظ ليلة القدر من قسمين: الأول: الليل، ويُعرَّف بأنه: الوقت الممتد من غروب الشمس إلى الفجر، والثاني: القدر، وقد اختلفت أقوال الفقهاء لتوضيح بيان المعنى من القدر وبناء على معظم الأدلة، فإن المقصود هنا بمعنى القدر هو الكرامة والتعظيم، فهي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن وأيضًا الملائكة، ورحمة الله تعالى وبركاته وأيضًا معاني القدر منها التضييق. والمراد هنا: أن ضيق تلك الليلة هو كتمانها، وليس ضبطها بوقت معين، وذلك لأن الأرض ضيقة واكتظت بالملائكة.

موعد ليلة القدر 1442

إرادة الرحمن أن يكون ميعاد ليلة القدر غير معروف للعباد، حيث أخفى عنهم أشياء كثيرة، مثل ساعة الرد يوم الجمعة، وميعاد نهاية حياة الإنسان وأيضًا يوم القيامة، وذلك لتعدد الحكمة، علاوة على ذلك أنه أخفى ميعاد ليلة القدر على المسلمين حتى يجتهدوا في عبادته في كل ليلة، وأن يكون حريص على الوصول لها والسعي إليها حتى لا تضيع فيه؛ إذا تم تعيينه، ويمكن التقرب لله تعالى من خلال:

الذكر صباحاً ومساءاً.

الإكثار من الصلاة وقيام الليل.

قراءة القرآن الكريم.

التسبيح وملازمة الاستغفار.

دعاء ليلة القدر

اللهم يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمها، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، ويا دافع البلوى، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم، وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.