رسائل تهنئه لعيد الفطر المبارك لإرسالها للأصدقاء والأقارب والأحباب

رسائل تهنئه لعيد الفطر، يحتفل جميع المسلمون في جميع أنحاء العالم بعيد الفطر المبارك، وهو يأتي بعد شهر رمضان الكريم، وهو أول يوم في شهر شوال وأول عيد يحتفل بيه المسلمين ويحرم الصيام فيه ويجتمع الناس في بيوت الله لتأدية صلاه العيد التي تبدأ بعد شروق الشمس، وفي ظل الظروف الصعبة بسبب الفيروس يقوم المسلمون بتبادل التهاني والتبركات عبر مواقع التواصل مثل الفيسبوك أو الواتساب للحفاظ على صحتهم من أي أمراض عند الاختلاط بالآخرين، وهو عيد الفرحة والسعادة للصغار والكبار وهو يعرف بعيد البهجة للمسلمين، فسوف نقدم بعض العبرات الكثيرة للتهنئة بعد الفطر وايضاً بعض الصور لإرسالها للأصحاب والأقارب ونقدم لكم مجموعة مميزة من العبارات ومن الصور لهذه المناسبة.

رسائل تهنئه لعيد الفطر

وهذه هي أفضل العبارات للتهاني وبعض الكلمات الجميلة التي يتم إرسالها للأصدقاء والأقارب:

عيدكم مبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم. عيد فطر سعيد، ينعاد على الغوالي بكل خير الله أعيادكم بعطر الجنة. تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسعد أيامكم بقدوم عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم سعداء وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم على أفضل حال. فرحة العيد ما تكمل إلا بوجودكم، وبهجته ما تحلي إلا بقربكم. جعل الله عيدكم فرحاً، وحققه لكل ما رجوتموه من أمل. تقل الله صالح أعمالكم ورفع دوماً قدركم، وغفر لكم ذنوبكم وبلها لكم بحسنات. أحتفل بالعيد معك، وأشعل شموع المحبة من غلاك. هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول “صل الله عله وسلم”، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول. اللهم أدخل السرور والبهجة على قلوب أصدقائي وأحبائي وأجعله عيد سعيداً على جميع ألامه الإسلامية. عيدكم مبارك اللهم تقبل منا الأعمال الصالحة وأعنا على طاعته يا أرحم الراحمين. كل عام وأنت اللي الله أقرب ولفعل الطاعات أرغب، وللجنة أسبق. أدامك الله أعيادكم دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً وعيدكم مبارك. اسأل من أعيد العيد وطوي الشهر الفقيد يمدكم بعمر مديد ويجعل حياتكم عيد سعيد. لكلمه ردود، وللفرحة وجود وأيام عيد الفطر وقت محدود لك مني التهنئة بلا حدود. أجمل الأماني وأعذب التهاني أقدمها لأصدقائي بمناسبة عيد الفطر. العيد يكمل بقبول الله العمل وتراه بعين الطفل وتمامه إذا التم الشمل. بأرق العبارات وأندي الكلمات، على أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك. العيد علينا هل وبأحلي فرحه طل ويارب تسعد الكل. كل عام وأنت بخير يا عزيزي يا وجه الخير ويا اغلي البشر على قلبي. أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير.

صور بعبارات للتهاني بالعيد المبارك: