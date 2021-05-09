نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 شاهد أجمل الاغاني والاناشيد علي نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعربسات بجودة عالية وبدون تشويش، تعتبر قناة طيور الجنة أحد افضل قنوات الاطفال في الوطن العربي، والتي نشأ عليها العديد من الاجيال، ويدير القناة خالد مقداد مع فريق عمل مميز جدا من المنشدين، تابعونا لمعرفة تردد طيور الجنة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة

بدأت القناة في بث محتوياتها علي نايل سات وعرب سات رسميا في عام 2008 من قبل رجل الاعمال الفلسطيني خالد مقداد، والهدف الاساسي من القناة هو تقديم الاناشيد الاسلامية واناشيد الاطفال المميزة المصحوبة بالرسوم المتحركة التي يعشقها الاطفال.

ومنذ انطلاق قناة طيور بيبي المميزة حصلت علي اعلي نسب مشاهدات في الوطن العربي لما تعرضه من محتوي جذاب للأطفال في مختلف الاعمار، وهذا بالإضافة لكونها قناة آمنة تماما علي الصغار، فهي لا تعرض اي محتوي عنيف او غير اخلاقي.

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11310 افقي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 3/4

تردد القناة عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11315 عمودي الترميز 27500 تصحيح الخطأ 3/4

قنوات الاطفال علي النايل سات

يمكنك مشاهدة محتويات قناة طيور الجنة للأطفال مجانا بالكامل، حيث أن القناة لا تتطلب اي رسوم او اشتراكات، كما أن القناة تعمل علي مدار 24 ساعة دون توقف او تشويش، ويمكن استقبال تردد القناة حيثما كنت من خلال القمر الصناعي المتوفر لدولتك، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على النايل سات 2021.

طيور الجنة بدون ايقاع

كما قامت قناة طيور الجنة للأطفال بتوفير خاصية مميزة جدا في قنواتها وهي خاصة الاستماع للأناشيد بدون موسيقي، لكن هذه الخاصية لا تتوافر مع كافة اجهزة الاستقبال.

مع انتهاء العام الدراسي لكافة المراحل الابتدائية ورياض الاطفال فإن البحث عن التردد قد زات علي محرك البحث جوجل، يمكنكم متابعتنا علي موقعنا ثقفني لمعرفة ترددات قنوات الاطفال التي يعبها الصغار من كافة الفئات العمرية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على أحدث الترددات على التلفاز، فتابعوا معنا دائما في موقع ثقفني.