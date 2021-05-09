نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد على الأجهزة الكهربائية من أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العيد على الأجهزة الكهربائية من أكسترا السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك بدأت العديد من الشركات الشهيرة بالمملكة السعودية تقديم العديد العروض والتخفيضات، ومن أهم هذه الشركات أكسترا التي قدمت عروض مميزة من الآن بمناسبة العديد على جميع الأجهزة الكهربائية لديها عبر متجرها الإلكتروني.

عروض العيد على الأجهزة الكهربائية من أكسترا السعودية

يقدم موقع اكسترا الإلكتروني خصومات ضخمة على جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمناسبة عيد الفطر، ولقد اخترنا لكم مجموعة أهم هذه العروض على الاجهزة الضرورية التي يحتاج لها كل منزل، كما تقدم أيضًا العديد من الهدايا الرائعة بقيمة مالية محددة.

عروض العيد على التكيفات

نحن الآن نعيش موجة حارة جداً في جميع أنحاء الوطن العربي، ولذلك يسعى الجميع للحصول على مكيف بسعر مناسب، قد يكون هذا أنسب وقت لشراء مكيف لآن موقع أكسترا يقدم تخفيضات على التكيفات تصل إلى أكثر من 30% مع هدايا مجانية .

تكيف ماركة كلاس برو بارد، 18000 وحدة، يعمل على توزيع الهواء في جميع انحاء الغرفة، يمكن الحصول عليه بسعر 1799 ريال بدلاً من سعر 2499 ريال، مع عدد 2 هدية بقيمة 429 ريال.

مكيف ماركة جري بارد، 18100 وحدة، بسعر 2299 ريال بدلاً من سعر 3499 ريال، مع هدية مجانية بقيمة 129 ريال سعودي.

مكيف ماركة هاير، 17200 وحدة بارد، بسعر 1099 ريال بدلاً من سعر 1549 ريال مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال سعودي.

عروض العيد على الأجهزة الكهربائية الثلاجات

من أهم الأجهزة التي تقدمها شركة أكسترا هي الثلاجات، حيث أنها تقدم مجموعة متنوعة من أشهر وأفضل الماركات العالمية المعروفة بجودتها العالية مثل، أل جي، سامسونج، كلاس برو وغيرها، وخلال هذه الفترة يمكنك شراء أفضل أنواع الثلاجات من متجر أكسترا بتخفيضات مميزة.

ثلاجة ماركة سامسونج، 17.6 قدم، متوفرة باللون الأبيض، بسعر2999 ريال بدلاً من سعر 5399 ريال مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

ثلاجة ماركة كلاس برو نوفروست ، 16.4 قدم، متوفرة باللون الأبيض، بسعر 1799 ريال بدلاً من 2699 ريال هذا العرض يشمل هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

ثلاجة ماركة إل جي، 15.4 قدم، متوفرة باللون الفضي، بسعر 3299 ريال بدلاً من 4899 ريال.

ثلاجة ماركة هيتاشى، متوفرة باللون الأسود، 21.4 قدم، بسعر 4199 ريال بدلاً من 6499 ريال.

تخفيضات أجهزة المطبخ الكهربائية

تم تطور أجهزة المطبخ الكهربائية خلال سنوات الأخيرة كثيراً لتوفر الكثير من المجهود والوقت على سيدة منزل، شركة أكسترا تعمل تقديم أكثر الجهزة تطوراً دائمًا، بعدة ماركات متنوعة وأسعار تناسب الجميع، في كل مناسبة تقدم أفضل العروض والتخفيضات.