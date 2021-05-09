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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية 40% خصم علي المشتريات حتي نهاية شهر رمضان في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية عروض متجر اكسترا بمناسبة اقتراب شهر رمضان، من عادات متجر اكسترا أنه يقدم دائماً عروضاً على منتجاته بالأخص في المناسبات، فالمتجر متخصص في بيع البوتاجازات والغسالات والثلاجات وجميع الأجهزة الكهربائية وبأرخص سعر أي أن أسعاره تكون في متناول مواطني المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا الأسبوعية
تخفيضات متجر اكسترا 2021م
- خصومات اكسترا الشهرية ثلاجة سامسونج 17.6 قدم، 500 لتر تبريد ثنائي، ويتوفر بداخلها صانع الثلج وموفرة للطاقة تعمل لمدة طويلة وباللون الأبيض وصل سعرها إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5.399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات اكسترا اليوم غسالة كاندي 8 كجم تنشيف 6 كجم، 1500 دورة في الدقيقة الواحدة وتتوفر باللون الأبيض، اتصال قريب المدى، ويوجد بها شاشة ديجيتل لمس وصل سعرها إلى 1399 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2.309 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
خصومات اكسترا
اقوي العروض والخصومات من اكسترا خلال شهر رمضان علي مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربية اغتنم الفرصة وجدد اجهره المنزل من اكسترا.
- تنزيلات اكسترا اليومية كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم مانع تجمد، باللون الأبيض وصل سعرها إلى 1899 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2.899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات اكسترا الأسبوعية بوتاجاز لاجيرمانيا أمريكانيا موقد غاز، 5 عيون فرن غاز وصل سعره إلى 3.599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات اكسترا
أفضل عروض متجر اكسترا علي اجهره العناية بالشعر خصومات ليس لها مثيل بجميع فروع اكسترا بالمملكة.
- تنزيلات اكسترا الشهرية مجفف شعر، محرك بقوة 2200 واط مستشعر للحرارة المناسبة للشعر ترطيب أبوني وصل سعره إلى 229 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 269 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية مجفف شعر محرك بقوة 1800 واط، تقنية المحافظة على درجة حرارة ثابتة خاصة النفخة الباردة وصل سعره إلى 75 ريال سعودي، بدلاً من سعر 89 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- عروض اكسترا الشهرية جهاز تلميس لمنع التقصف وصل سعره إلى 199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 229 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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