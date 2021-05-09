شوف عروض اكسترا الأسبوعية 40% خصم علي المشتريات حتي نهاية شهر رمضان

عروض اكسترا الأسبوعية عروض متجر اكسترا بمناسبة اقتراب شهر رمضان، من عادات متجر اكسترا أنه يقدم دائماً عروضاً على منتجاته بالأخص في المناسبات، فالمتجر متخصص في بيع البوتاجازات والغسالات والثلاجات وجميع الأجهزة الكهربائية وبأرخص سعر أي أن أسعاره تكون في متناول مواطني المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية

تخفيضات متجر اكسترا 2021م

خصومات اكسترا الشهرية ثلاجة سامسونج 17.6 قدم، 500 لتر تبريد ثنائي، ويتوفر بداخلها صانع الثلج وموفرة للطاقة تعمل لمدة طويلة وباللون الأبيض وصل سعرها إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5.399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اليوم غسالة كاندي 8 كجم تنشيف 6 كجم، 1500 دورة في الدقيقة الواحدة وتتوفر باللون الأبيض، اتصال قريب المدى، ويوجد بها شاشة ديجيتل لمس وصل سعرها إلى 1399 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2.309 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا

اقوي العروض والخصومات من اكسترا خلال شهر رمضان علي مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربية اغتنم الفرصة وجدد اجهره المنزل من اكسترا.

تنزيلات اكسترا اليومية كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم مانع تجمد، باللون الأبيض وصل سعرها إلى 1899 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 2.899 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا الأسبوعية بوتاجاز لاجيرمانيا أمريكانيا موقد غاز، 5 عيون فرن غاز وصل سعره إلى 3.599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4999 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا

أفضل عروض متجر اكسترا علي اجهره العناية بالشعر خصومات ليس لها مثيل بجميع فروع اكسترا بالمملكة.