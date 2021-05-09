نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف التمويل العقاري مصرف الراجحي بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري مصرف الراجحي من اهم التمويلات التي اعلن عنها الراجحي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه عيد الفطر المبارك، كما اعلن المصرف أيضا حديثا علي صفحته الرسمية عن تأجيل الأقساط مصرف الراجحي مع تمويل شخصي جديد وبفترات سداد مرنه وعن عروض بطاقات مصرف الراجحي لدي محلات الحلويات التي تصل قيمتها إلي 50% والذين يمكن الحصول عليهم بكل سهوله جدا، والآن سوف نقوم بتوضيح عروض التمويل بالتفصيل مع توضيح اهم مميزاته وكيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا من خلال المقالة الأتية.

التمويل العقاري مصرف الراجحي

اعلن المصرف عن عروض التمويل واعلن أيضا المصرف علي معدل النسبة السنوي ومعدل الخصم والتي تكون فيه قيمه الأقساط الحالية وجميع الدفعات الأخيرة علي العميل تمثل أجمالي المبلغ المستحق من العميل وتكون القيمة مساويه لقيمه الدفعات الحالية من مبلغ التمويل المتاح للعميل وذلك يكون في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعه تكون متاحه للعميل، كما اعلن المصرف أيضا عن كيفيه الحصول الكترونيا وطرق الحصول الأخري واعلن عن التمويل انه بدون رسوم إدارية ورسوم تقييم.

مميزات التمويل العقاري

اعلن المصرف عن المميزات الرائعة مقابل الحصول علي التمويل والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

هامش الربح في التمويل تنافسي وبسيط.

معدل النسبة السنوي في التمويل يبدأ من 4.08%.

فترات سداد مرنه وسهله ومريحه وتصل إلي 20 عام.

يمكن للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية الحصول علي التمويل ويشمل منه المنتجات الأتية وهي:

يمكن الحصول علي البناء الذاتي من التمويل. وحده من ضمن الوحدات تحت الإنشاء. وحده سكنيه جاهزه من ضمن مشاريع وزاره الإسكان. الحصول علي منتج الرهن العقاري. الحصول علي وحده سكنيه جاهزه من السوق.

كما اعلن أيضا المصرف علي تطبيق الأحكام والشروط الخاصة للمصرف.

كيفيه الحصول علي التمويل العقاري

كما اعلن المصرف عن الطرق ووسائل الحصول علي التمويل وهي كالاتي:

عن طريق زياره أي فرع من فروع المصرف بالمملكة.

يمكن الاتصال علي رقم 8001241222.

ويمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي وهي كالاتي: