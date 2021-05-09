شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra و تخفيضات اكسترا اكسسوارات جوال لعيد الفطر

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات مع كل تخفيضات اكسترا اكسسوارات جوال نقدمها بالأسعار الحصرية لدى extra بمناسبة عيد الفطر المبارك، والخصومات موضحة تفصيلًا في كاتالوج أكسترا الجديد الصادر بتاريخ 1 مايو 2021، والذي تستمر ما به من تخفيضات حتى نفاذ الكمية.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra و تخفيضات اكسترا اكسسوارات جوال لعيد الفطر

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات نقدمها اليوم بكل ملحقاتها التي تحول جوالك من جوال عادي إلى جوال مميز، وهذا مع خدمة اكسترا تقسيط وخدمة حماية اكسترا السعودية التي تمنحها لك على جهازك، وهذا من خلال باقات خاصة تتضمن فترات متنوعة بأسعار في متناول الجميع.

عروض اكسترا

تقدم اكسترا اون لاين خصومات على أسعار جوالات سامسونج جالاكسي اس 21 بكل فئاتها، حيث نجد منها سامسونج جالاكسي اس 21 الترا ، و سامسونج جالاكسي اس 21 بلس ، و سامسونج جالاكسي اس 21 5 جي، وبالرغم من أن تلك السلسلة من جوالات samsung galaxy s21 تشترك في الإسم، إلا أنها تختلف في السعر؛ لأن لكلٍ منها ما يميزه من مواصفات، كما هو موضح في الصورة التالية.

اكسترا سامسونج samsung galaxy s21 plus بسعر 3699 ريال سعودي للإصدار 128 جيجا.

galaxy s21 plus بسعر 3699 ريال سعودي للإصدار 128 جيجا. samsung galaxy s21 ultra بسعر 5099 ريال سعودي للإصدار 512 جيجا.

اكسترا

تحتوي الصورة التالية على أفضل خصومات موقع اكسترا على ملحقات الجوال والأجهزة الالكترونية، حيث تضم أسعار الباور بنك، وأجهزة الشحن السلكية والاسلكية، وكابلات التوصيل، هذا لكونها من أكثر الالكترونيات التي تحتاجها الأجهزة الذكية من جوال، أو ايباد، أو تابلت، أو لابتوب.

اكسترا ابل ماج سيف شاحن لاسلكي بسعر 149 ريال سعودي.

اكسترا اكسسوارات جوال

الحال ذاته ينطبق على السماعات في اكسترا اكسسوارات الجوالات والالكترونيات، حيث نجد لديها سماعات سلكية ولاسلكية، وسماعات ايربودز، حتى تستمتع بصوت فريد خارج من جهازك وأداء أفضل للمؤثرات الصوتية، وأسعار سماعات اكسترا تجدوها في التالي.

اكسترا سماعات هواوي فرويدز برو اللاسلكية، بسعر 599 ريال سعودي.

عروض extra لليوم بأرخص الأسعار سردناها لكم تفصيلًا وفقًا لأحدث كاتالوج اكسترا أعلن عنه يوم 1 مايو 2021، والذي يضم تشكيلة من عروض الجوالات ، و اكسترا شاشات ، واللاب توب، مع تخفيضات حصرية وخدمات ما بعد البيع متنوعة للعملاء عند الشراء.