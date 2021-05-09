شوف عروض العثيم الاثنين الطازج 10 مايو 2021 الموافق 28 رمضان 1442

عروض العثيم الاثنين الطازج لهذا اليوم من أقوي عروض عيد الفطر المبارك التي توفرها العثيم في كافة فروعها داخل المملكة العربية السعودية وتعد عروض اليوم الواحد من العثيم من أكثر العروض التي تشهد أقبال كبير جداً من جانب عملاء أسواق عبدالله العثيم في السعودية ولذلك نوفر لكم في هذا الموضوع جميع العروض الجديدة الخاصة باليوم الاثنين 10 مايو 2021 وهي عروض مهرجان الطازج من العثيم.

عروض العثيم الاثنين

مهرجان الطازج من أسواق عبدالله العثيم دائما ما يوفر اقوي العروض والخصومات وتوفر العثيم في هذة العروض كافة المنتجات بنصف السعر وهي خصومات ضخمة ومذهلة يمكن للجميع استغلالها والاستفادة منها اليوم الاثنين ويمكن لكل سيدة الحصول على الخضروات والفواكة الطازجة الـ 2 كيلو بسعر كيلو واحد فقط من خلال أسواق عبدالله العثيم اليوم الأثنين 28 رمضان 1442.

عروض العثيم الطازج

عروض العثيم الطازج تضم كل من الموز الطازج بسعر 4.50 ريال فقط للكيلو الواحد، والليمون بسعر 4.45 ريال للكيلو، والبصل الأحمر الذي تبحث عنة كل سيدة بسعر 1.95 ريال، والطماطم المحمي بسعر 2.75 ريال للكيلو وهي من الخضروات الأساسية في كل منزل، وتضم عروض العثيم ليوم الاثنين تخفيضات قوية علي اللحوم الطازجة مثل لحم عجل بلدي بدون العظم بسعر 44.95 ريال للكيلو، وبطاطس طازجة بسعر 2.45 ريال، وليمون شبك بسعر 4.75 ريال لـ 2 ربطة.

عروض العثيم ليوم الاثنين

عروض العثيم الاثنين الطازج تحتوي على الكثير من المنتجات الشائعة والتي يبحث عنها الكثير من الرجال والسيدات طوال هذا الاسبوع في أسواق العثيم لذلك توفرها العثيم ضمن عروضها ليوم واحد لكي يستطيع الجميع العثور على ما يحتاجونه بأقل الأسعار وبأفضل جودة توفرها العثيم لعملائها وتحتوي العروض على قهوة عربي وفلفل أسود مطحون وعنب أبيض واناناس وثوم وملفوف وجوافة والكثير من الخضروات والفواكه الطازجة والمميزة التي توفرها العثيم اليوم الأثنين في كافة فروعها.