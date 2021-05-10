نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال ما هي أكبر الدول العربية مساحة؟ وموقعها الجغرافي للاشتراك في مسابقة مع مهيب ورزان للفوز بـ100 ألف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجابة سؤال ما هي أكبر الدول العربية مساحة ؟ تصدر قائمة محركات البحث بعد طرحه من قبل الإعلامية رزان مغربي اليوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 الموافق 27 من رمضان أثناء استضافة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي خلال الحلقة السابعة والعشرين من برنامج مع مهيب ورزان في رمضان على قناة mbc masr إم بي سي مصر وحددت 100 ألف جنيه مصر لصاحب الإجابة الصحيحة بعد إجراء عملية السحب على أسماء الفائزين من بين أصحاب الإجابة الصحيحة لسؤال ما هي أكبر الدول العربية مساحة.

ما هي أكبر الدول العربية مساحة

وجاء سؤال ما هي أكبر الدول العربية مساحة في حلقة اليوم ليحير الكثير من المشاهدين حول الإجابة الصحيحة ما يزيد من عمليات البحث عن اسم الدولة العربية الأكبر مساحة في الوطن العربي من أجل الاشتراك في مسابقة الحلقة السابعة والعشرين من برنامج مهيب ورزان في رمضان وتعزيز فرصتهم في الحصول على الجائزة المخصصة لصاحب الإجابة الصحيحة بعد إجراء القرعة العشوائية.

ما هي أكبر دولة عربية مساحةً

وتعد الإجابة الصحيحة لسؤال مهيب ورزان في رمضان اليوم ما هي أكبر الدول العربية مساحة هي دولة الجزائر، حيث تبلغ مساحة دولة الجزائر 2.381.741 كيلومتراً مربعاً، كما أنها تعد من أكبر 10 دول في العالم، ويبلغ عدد سكانها 38.813.722 نسمة وفقا لأخر تعداد في البلاد عام 2014.

والجزائر أكبر دولة عربية من حيث المساحة وهي دولة مسلمة وعملتها النقدية هي الدينار، وعاصمتها الجزائر، ومن المدن الكبرى في الجزائر: باتنة،، وقسطنطين، وعنابة، ووهران.

موقع دولة الجزائر

وتعد الجزائر إحدى دول شمال أفريقيا، ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق ليبيا وتونس، ومن الغرب المغرب والصحراء الغربية، ومن الجنوب موريتانيا ومالي والنيجر، وتُقسم الجزائر إلى منطقتين جغرافيتين مختلفتين تفصل بينهما سهول ساحلية كليا.

ويتم طرح سؤال كل يوم في برنامج مع مهيب ورزان في رمضان الذي يقدمه الإعلامي المصري مهيب عبد الهادي برفقة الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، خلال استضافة أحد النجوم خارج استديوهات قناة إم بي سي مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي في إحدى شوارع القاهرة، في مكان مخصص لاستقبالهم وإجراء ألعاب مع الضيف مثل كرة السلة وضربات الجزاء والبينج بونج.