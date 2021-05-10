شوف عروض العثيم الاثنين 10 مايو 2021 عرض الطازج الأسبوعي بنصف السعر

عروض العثيم الاثنين 10 مايو 2021 على الخضروات والفواكه وبعض المنتجات الغذائية والتي تقدمها أسواق عبد الله العثيم في جميع فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية، والذي يسمى عرض الطازج الأسبوعي غالباً ما تكون العروض بنصف السعر أو بسعر التكلفة، أو عروض شراء كيلو مع كيلو مجاناً، العرض لمدة 24 ساعة يبدأ من فجر الاثنين إلى فجر الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية المعروضة، في هذا المقال من موقعكم ثقفني جمعنا لكم كل عروض الطازج لهذا الأسبوع والذي يوافق أيضاً يوم 28 رمضان 1442 عروض الاثنين الأخير من شهر رمضان المبارك.

عروض العثيم الاثنين 10 مايو 2021

تبدأ عروض يوم الاثنين لهذا الأسبوع في الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء، وذلك وفق المواعيد الرسمية لكل الفروع مع دوام شهر رمضان المبارك، وتستمر طوال اليوم حتى إغلاق المتاجر، وتشمل العروض مجموعة كبيرة من المنتجات في هذا الأسبوع احتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار تساعدكم منظومة اكتساب أو برنامج كارت النقاط أو كارت المشتريات التابع لأسواق عبد الله العثيم في إخراج زكاة الفطر لهذا العام عن طريق البطاقة، حيث يمكنك شراء البطاقة أون لاين من خلال تطبيق اكتساب عبر الجوالات الذكية وإخراج الزكاة عن طريقها، وهي مُجازة شرعاً بحسب الفتوى التي طلبتها إدارة الأسواق، وذلك للتسهيل على الكثير ممن يودون دفع الزكاة ولا يعرفون كيف يوجهون زكاة مالهم.

كانت إدارة أسواق العثيم قد طرحت مسابقة تتجدد يومياً وهي عبارة عن سؤال يومي عبر تطبيق سناب شات طوال أيام الشهر المبارك، ومن يجيب إجابة صحيحة على السؤال يربح رصيد اكتساب طوال الشهر الكريم بقيمة 500 ريال، تعرف على أحدث عروض العثيم في يوم الاثنين من هذا الأسبوع: