نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصومات هائلة على السلع المنزلية في بالهايبر 1442 في المقال التالي
عروض العثيم تعتبر أسواق العثيم من أكبر الأسواق الموجودة في السعودية، حيث تقدم جميع فروع العثيم مجموعة كبيرة من أنواع المنتجات والسلع الغذائية المختلفة بعروض مميزة، وتصل قيمة الخصومات على تلك المنتجات في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم إلى 70% خصم، ولذلك يمكنكم الآن زيارة أقرب الفروع إليك لشراء ما تحتاجه من منتجات مختلفة لمنزلك.
خصومات عروض العثيم بشهر رمضان 1442
نظرا لانتهاء شهر رمضان الكريم والإقبال على الاحتفال بعيد الفطر قامت أسواق العثيم بتوفير مجموعة كبيرة من العروض على مختلف سلعها، حيث يتوافر خصومات هائلة تبدأ من 30% حتى 70% على جميع المنتجات، وبذلك يمكنك شراء ما تحتاجه بأرخص الأسعار من أسواق العثيم استعدادا للاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك خلال أيام، ولذلك سنستعرض مجموعة من أكبر العروض المقدمة بنهاية شهر رمضان.
عروض العثيم على السلع الغذائية
- سعر سكر أبو فهد (10 كيلو) بسعر 23 ريال سعودي.
- سعر علبة شاي ليبتون (200 حرام) بسعر 19 ريال سعودي.
- حليب المراعي (1800 جرام) بسعر 34 ريال ويوجد بالعبوة 25% زيادة بسعر مجاني.
- أرز أبو كاس (10 كيلو) بسعر 60 ريال سعودي.
- شوكولاتة جلاكسي جواهر العلبة الأولى بوزن 900 جرام بسعر 48 ريال، والعلبة الثانية بوزن 850 جرام بسعر 40 ريال.
- شوكولاتة فيريرو روشيه (300 جرام) بسعر 49 ريال سعودي.
- شبيهة قشطة بوك (48X 170 جرام) بسعر 9 ريال سعودي.
- جبن وبك كاسات كريم عبوتين بوزن (910 جرام) بسعر 35 ريال سعودي.
- تانج برتقال (2 كيلو جرام) بسعر 40 ريال سعودي.
- كريم كراميل (3 عبوات) بسعر 27 ريال سعودي.
- شوربة شوفان كويكر عبوة (500 جرام) بسعر 6 ريال بدلا من 10.50 ريال سعودي.
عروض العثيم على الخضروات
توفر أسواق العثيم مجموعة من الخصومات والعروض أيضا على الخضروات لربة المنزل، ويمكننا توضيح عروض اليوم الاثنين الموافق يوم 28 رمضان/10 مايو من خلال الآتي:
- سعر كيلو الفلفل الحار الأخضر 3 ريال بدلا من 4 ريال سعودي.
- سعر كيلو الكوسة الخضراء 3 ريال بدلا من 4 ريال سعودي.
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