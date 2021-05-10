شوف تفاصيل أقوى عروض العثيم بالسعودية خصومات تصل إلى 50٪ على المنتجات

أسواق العثيم واحدة ضمن أشهر الأسواق التي تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات بشكل مستمر على مدار العام، ولكن في كل موسم رمضاني جديد يتم توفير لعملائها أكبر قدر من الخصومات والعروض، وتصل نسبة الخصومات في شهر رمضان 1442 غلى 70%، مما يجعلها أكبر خصومات مقدمة على السلع والمنتجات الغذائية في شهر رمضان الكريم بالسعودية.

أسواق عبد الله العثيم بالسعودية

توفر أسواق عبد الله العثيم كل ما تحتاجه كل ربة منزل من منتجات وسلع مختلفة، كما تحرص على توفير الخصومات على نوعيات السلع ذات العبوة الواحدة أو ذات عدد وفير من الكيلوات، مما يجعلك توفرين الكثير من المال من خلال حصولك على تلك العروض، واحتفالا بنهاية شهر رمضان الكريم تعرض أسواق العثيم اليوم الاثنين الذي يوافق 28 رمضان خصومات هائلة على السلع والتي سنعرضها لكم من خلال مقالنا.

عروض العثيم على السلع الغذائية

تقدم عبد الله العثيم مجموعة من الخصومات على السلع الغذائية بشهر رمضان، ومن أقوى العروض المقدمة:

شراب فيمتو توت (710 ميللي) بسعر 12 ريال سعودي.

حليب انكور (2.25 جرام) بسعر 39 ريال سعودي.

سكر الأسرة ناعم (10 كيلو جرام) بسعر 20 ريال سعودي.

أرز أبو كاس بسمتي (10 كيلو جرام) بسعر 53 ريال سعودي.

دجاج ساديا مجمد (1200 جرام) بسعر 85 ريال سعودي.

زيت نور (3 لتر) بسعر 20 ريال سعودي.

دقيق كويتي (10 كيلو جرام) بسعر 29 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد (1100 جرام) بسعر 110 ريال سعودي.

أرز الوليمة بسمتي (10 كيلو جرام) بسعر 68 ريال سعودي.

سكر أبو فهد (10 كيلو جرام) بسعر 24 ريال سعودي.

عروض العثيم على المنظفات

صابون صحون فيري ليمون سائل (1 لتر) بسعر 10 ريال سعودي.

صابون تايد بودرة مركز (كيس 5 كيلو جرام) بسعر 28 ريال سعودي.

صابون تايد مركز أصلي (كيس 7 كيلو جرام) بسعر 44 ريال سعودي.

عروض العثيم على المعلبات

جبن بوك كاسات بيضاء (500 جرام) بسعر 10 ريال سعودي.

شوكولاتة نوتيلا برطمان (350 جرام) عبوتين بسعر 22 ريال سعودي.

تونة المواسم قطع خفيفة (185 جرام) بسعر 11 ريال سعودي.