بطاقات معايدة روعة لتهنئة الأصدقاء بعيد الفطر المبارك 2021

بطاقات معايدة روعة نقدمها لتهنئة الأصدقاء بعيد الفطر المبارك للعام الجاري 2021 والذي يوافق 1442، كلنا ننتظر دائماً من أصدقائنا أن يبادلوننا التهنئة بعيد الفطر المبارك، فهو من أهم المناسبات التي تمر على المسلمين في خلال العام، ويأتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك في بداية شهر شوال من كل عام هجري، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الاحتفال بالأعياد والفرحة بها سُنة لإتمام فرائض الله عز وجل وما أمرنا به، فنحن نحتفل بعيد الفطر المبارك لأننا أتممنا فريضة الصيام، لنفرح بفطرنا بعد 30 يوماً من الطاعة والامتناع عن الطعام والشراب في النهار.

بطاقات معايدة روعة

بطاقات المعايدة هي عبارة عن صور أو كروت مكتوب عليها عبارات رقيقة مثل عبارة عيد سعيد أو عبارة عيد مبارك، أو دعاء قصير نتمنى به لأصدقائنا قضاء عيداً سعيداً، كانت فكرة بطاقات المعايدة منتشرة منذ سنوات طويلة بين الأصدقاء، على شكل كروت ورقية ويكتبون فيها بخط اليد، الآن أصبح الأمر أسهل على الإطلاق، فبضغطة زر واحدة يمكنك أن ترسل التهنئة التي تريدها للشخص الذي تريد دون عناء انتظار تسليمها باليد أو انتظار البريد لاستلام الرد أو كل هذا العناء الذي عاشته الأجيال السابقة.

هذه بعض من بطاقات المعايدة التي يمكنكم إرسالها للأصدقاء:

صور لتهنئة الأصدقاء بعيد الفطر المبارك 2021

لا شك أن الصورة لخصت الكثير من الكلمات التي نود أن نقولها، فبدلاً من شرح الكثير من الكلمات نرسل صورة لكي نعبر فيها عما بداخلنا، لذلك فإن إرسال الصور هو أبلغ وأصدق من الكلمات، فقط تعلم أن تختار الصورة المناسبة في الوقت المناسب، الكثير يفهمون الدلالات من تفسير الصورة المُرسلة، لذلك فهي وسيلة رائعة للتواصل مع الأصدقاء أو من نحب، إليكم صور لتهنئة الأصدقاء بعيد الفطر المبارك 2021 معبرة: