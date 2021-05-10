نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم MBC سر الفوز بسحب الـ 500.000$ ورقم الاشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل مسابقة الحلم MBC استقبال طلبات الاشتراك فيها قبل مجيء موعد سحب الأسرة الجديد يوم الخامس عشر من شهر مايو الجاري على جائزة 500 ألف دولار أمريكي، ويبحث ملايين المواطنين في كل مكان عن معرفة أرقام المسابقة وطرق الاشتراك من جميع الدول، مع العلم أن طرق المشاركة كما هي دون تغيير سواء من خلال خدمة الاتصال أو إرسال رسالة حلم إلى نفس الرقم، بالإضافة إلى الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال تحميل تطبيق helm للهواتف الذكية، والتسجيل يكون من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وكتابة رقم الجوال الخاص بك.

رقم مسابقة الحلم MBC

رقم مسابقة الحلم MBC هو الرقم المرادف لدولتك والذي يمكنك من خلال الاتصال عليه أو إرسال الرسائل النصية عليه لتفعيل الاشتراك في المسابقة، ويختلف الرقم من دولة لأخرى، إلا أنه يوجد العديد من الأرقام الموحدة، لاسيما للدول الغير مُدرج اسمها بكشوف الأرقام، مع العلم أن التكلفة بسِعر دقيقة المحمول الدولية من كل دولة كما هو متعارف فيها:

سر الفوز في مسابقة الحلم

سر الفوز أو كيف تفوز في مسابقة الحلم، هو سؤال وأمر يراود ذهن كل مشارك في المسابقة، يحلم بالفوز باحدى جوائزها التي ستغير حياته وتساهم في تحقيق أحلامه وطموحاته المختلفة، لذا يبحث الجميع عن معرفة السر الذي يساعدهم على ذلك، ببساطة السر قد يكون بسيط ولكنه يتوقف على القدر والحظ في السحب، ولكن لابد من اتباع الطرق السليمة من أجل زيادة فرص الربح، والتي تتمثل في الاشتراك بشكل صحيح من خلال الطرق والأرقام الرسمية، ثم تفعيل الاشتراك بالرسائل والإجابات الصحيحة وتطبيق حلم، والتأكد من دخولك السحب:

وصلتني رسالة من مسابقة الحلم

كما يتساءل الكثيرين عن وصلتني رسالة من مسابقة الحلم، ونشير إلى أن تلك الرسائل غير حقيقية وغير صحيحة التي تخدعك بالفوز وبرقم الشيك وخلافه، والكثير من من مصادر وهمية، أما في حالة الفوز بالجائزة فسيأتيك اتصال من رقم دولي ثابت أو رقم جوال مُتحرك لـ دولتي سوريا واليمن لتَهنئتك بالفوز، أو رسائل تاكيد الاشتراك فقط.

رقم دولي موحد لجميع الدول

كما يمكن الاتصال بالرقم الدولي الموحد من جميع الدول الآتي: