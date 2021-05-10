نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الطازج اليوم 10-5-2021 othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الأثنين الموافق ١٠ مايو ٢٠٢١ عروض مميزة على العديد من المنتجات وتأتي هذه العروض من عبد الله العثيم فى إطار عروض منتصف الأسبوع التي توفرها العديد من الاسواق والهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية والتى تتنافس فيما بينها فى توفير كافة العروض المهمة لكل منزل.

وعادة ما توفر عروض يوم الاثنين سواء من بنده او العثيم او السدحان او اسواق المزرعة كافة المنتجات الطازجة من خضروات وفواكه ولحوم وفى موقع ثقفنى نوفر كافة العروض الخاصة سواء عروض منتصف الأسبوع في يوم الاثنين او عروض نهاية الأسبوع في يوم الأربعاء من كل أسبوع.

عروض العثيم الاثنين

وتحمل عروض العثيم ليوم الاثنين شعار عروض مهرجان الطازج من اسواق العثيم وتشمل هذه العروض العديد من المنتجات الطازجة من خضروات وفواكه بالاضافة الى عروض على اللحوم بالإضافة إلى عروض مميزة على العديد من انواع الاجبان وايضا بعض انواع البقوليات

وتشمل عروض العثيم الاثنين الطازج على العديد من انواع الحلويات وكعك العيد والمعمول بالإضافة الى عروض على بعض الاجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ والتى تساعد على إعداد أشهى الأطباق بأفضل طريقة.

عروض العثيم اليوم الطازج

وتعتبر عروض الاثنين العثيم عروض رائعة ومميزة نظرا لأنها تحمل شعار ٢ كيلو بسعر واحد كيلو لذا فإنها تحظى بمتابعة العديد من مرتادي أسواق العثيم لتوفيرها عروض مهمة تغطي بعض الاحتياجات المهمة لكل منزل

وتتوفر عروض العثيم ليوم الاثنين الطازج فى جميع فروع العثيم ابتداء من الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨ رمضان ١٤٤٢ فقط فى اسواق وهايبر عبد الله العثيم في الرياض والقصيم وأبها وخميس مشيط وتبوك والأحساء والدمام ورفحاء و سكاكا

العروض حصريا فقط ليوم الاثنين ١٠-٢-٢٠٢١ وتأتي هذه العروض بالإضافة إلى العروض الاسبوعية من اسواق العثيم والتى تنتهى يوم الثلاثاء من كل أسبوع