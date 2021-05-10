نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد علي الهواتف الذكية من اكسترا وبخصومات وهدايا مثيره في المقال التالي
عروض العيد علي الهواتف من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة السعودية والتي أعلنت عنها شركه اكسترا علي صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه عيد الفطر المبارك، كما تم الإعلان أيضا حديثا عن عروض العيد بخصومات لن تتوقعها ابدأ و عروض العيد علي الثلاجات والفريزرات من اكسترا أيضا بخصومات وهدايا هائله، والآن سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل وعلي جميع الهواتف مع توضيح الأسعار والخصومات بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.
عروض الهواتف الذكية
شملت العروض باقة من اهم واحدث الهواتف التي تم إطلاقها بالمملكة والتي نوضحها من خلال الأتي:
- نوكيا 3.4 بسعة 128 جيجا باللون الأزرق بسعر 1299 ريال بدلا من 2069 ريال وهديه بقيمه 112 ريال.
- تكنو سبارك 6 بشبكه 4 جي بسعة 128 جيجا باللون الأزرق و الأسود بسعر 569 ريال بدلا من 899 ريال.
- لينوفو كيه نوت 12 بسعة 128 جيجا باللون الأزرق والأخضر بسعر 569 ريال بدلا من 899 ريال.
- لافا أر 3 نوت بسعة 32 جيجا باللون الأزرق بسعر 389 ريال بدلا من 599 ريال.
عروض جولات سامسونج
كما شملت العروض باقة من اهم هواتف سامسونج الحديثة أيضا وهي كالاتي:
- سامسونج جالكسي أس 20 ألترا بسعة 128 جيجا باللون الأبيض والأسود والرمادي بسعر 3299 ريال بدلا من 5039 ريال.
- سامسونج نوت 20 ألترا بسعة 256 جيجا باللون البرونزي و الأبيض و الأسود بسعر 3599 ريال بدلا من 5149 ريال.
- سامسونج نوت 20 بسعة 256 جيجا باللون الأخضر بسعر 2799 ريال بدلا من 3999 ريال.
- سامسونج جالكسي أس 20 أف أي بسعة 128 جيجا باللون البنفسجي و الأخضر والأزرق و الأحمر بسعر 2150 ريال بدلا من 2999 ريال.
عروض هواتف ابل
كما شملت العروض مجموعه من هواتف ابل الحديثة والتي سوف نعرضها لكم من خلال الأتي:
- أيفون 11 برو بسعة 512 جيجا باللون الرمادي و الفضي و الذهبي و الأسود بسعر 4499 ريال بدلا من 6459 ريال وهديه من اختيارك.
- أيفون أس أي 2020 بسعة 256 جيجا باللون الأحمر و الأبيض و الأسود بسعر 1999 ريال بدلا من 2629 ريال.
- أيفون 11 4 جي بسعة 128 جيجا باللون الأصفر و الأحمر و الأخضر الإصدار الجديد بسعر 2899 ريال بدلا من 3559 ريال.
- أيفون 11 4 جي بسعة 64 جيجا باللون الأخضر إصدار جديد بسعر 2799 ريال بدلا من 3289 ريال.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العيد علي الهواتف الذكية من اكسترا وبخصومات وهدايا مثيره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.