شوف عروض العيد علي الهواتف الذكية من اكسترا وبخصومات وهدايا مثيره

عروض العيد علي الهواتف من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة السعودية والتي أعلنت عنها شركه اكسترا علي صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه عيد الفطر المبارك، كما تم الإعلان أيضا حديثا عن عروض العيد بخصومات لن تتوقعها ابدأ و عروض العيد علي الثلاجات والفريزرات من اكسترا أيضا بخصومات وهدايا هائله، والآن سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل وعلي جميع الهواتف مع توضيح الأسعار والخصومات بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

عروض الهواتف الذكية

شملت العروض باقة من اهم واحدث الهواتف التي تم إطلاقها بالمملكة والتي نوضحها من خلال الأتي:

نوكيا 3.4 بسعة 128 جيجا باللون الأزرق بسعر 1299 ريال بدلا من 2069 ريال وهديه بقيمه 112 ريال.

تكنو سبارك 6 بشبكه 4 جي بسعة 128 جيجا باللون الأزرق و الأسود بسعر 569 ريال بدلا من 899 ريال.

لينوفو كيه نوت 12 بسعة 128 جيجا باللون الأزرق والأخضر بسعر 569 ريال بدلا من 899 ريال.

لافا أر 3 نوت بسعة 32 جيجا باللون الأزرق بسعر 389 ريال بدلا من 599 ريال.

عروض جولات سامسونج

كما شملت العروض باقة من اهم هواتف سامسونج الحديثة أيضا وهي كالاتي:

سامسونج جالكسي أس 20 ألترا بسعة 128 جيجا باللون الأبيض والأسود والرمادي بسعر 3299 ريال بدلا من 5039 ريال.

سامسونج نوت 20 ألترا بسعة 256 جيجا باللون البرونزي و الأبيض و الأسود بسعر 3599 ريال بدلا من 5149 ريال.

سامسونج نوت 20 بسعة 256 جيجا باللون الأخضر بسعر 2799 ريال بدلا من 3999 ريال.

سامسونج جالكسي أس 20 أف أي بسعة 128 جيجا باللون البنفسجي و الأخضر والأزرق و الأحمر بسعر 2150 ريال بدلا من 2999 ريال.

عروض هواتف ابل

كما شملت العروض مجموعه من هواتف ابل الحديثة والتي سوف نعرضها لكم من خلال الأتي: