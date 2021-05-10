شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات العيد خصم يصل ل 70% على الجوال والشاشات

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تنزيلات جرير لونها بيج لون الحصى بسعر ٦٩٩ ريال سعودي بدلًا من ٩٢٩ أنها بخصم ٢٥% وفر ٢٣٠ ريال.

عروض جرير الأسبوعية منتج مجدد درجة أولى أبل، Watch 5 Nike Serie ساعة يد ذكية 40 بسعر ١١٩٩ ريال سعودي شامل الضريبة.

ساعة يد هونر ماجيك واتش 2 46، GPS، فضي اللون، هيكل ستانلس ستيل، بسعر٦٩٩ ريال سعودي شامل الضريبة.

ساعة يد هونر ماجيك واتش 2 46، GPS، لونها أسود هيكل ستانلس ستيل، بسعر ٥٩٩ ريال شامل الضريبة.

ساعة يد منتج جديد درجة أولى أبل، Watch 5 Sport Series، ساعة ذكية 40، بسعر ١١٩٩ ريال سعودي.

ساعة يد منتج جديد درجة أولى أبل،+ وnike 4 Series، ساعة ذكية، 40 مم. تخفيضات مكتبة جرير تنزيلات جرير على ساعة يد أبل الإصدار 6 44 GPS Product هيكل أحمر، بسعر ١٦٩٩ ريال سعودي بدلًا من ١٩٦٩، بخصم ١٥% وتوفير ٣٠٠ ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية ساعة يد أبل الإصدار 6 40 GPS Product R هيكل أحمر، بسعر ١٨٤٩ بدلًا من ١٩٦٩ ريال سعودي، بخصم ١٥% وتوفير ٢٨٠ ريال.

خصومات جرير ساعة يد سامسونج جالكسي وأتش 3 41، GPS هيكل فضي، بسعر ١٢٩٩ بدلًا من ١٦٩٩ ريال سعودي، خصم ٢٤% وتوفير ٤٠٠ ريال.

تنزيلات جرير ساعة يد سامسونج جالكسي وأتش أكتيف 2 44، GPS، هيكل ذهبي، بسعر ١٢٤٩ ريال سعودي بدلًا من ١٤٤٩، بخصم ٢٤% وتوفير٢٠٠ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات العيد خصم يصل ل 70% على الجوال والشاشات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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