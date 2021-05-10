شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات

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عروض بنده الأسبوعية، نقدم لكم عرض أسعار سوبر ماركت وهايبر ماركت بنده السعودي، حيث تسعى دائمًا إدارة بنده لتوفير جميع احتياجاتكم من كل الأشياء، بأفضل جودة وأقل سعر، لذلك تعمل الشركة على تقديم العديد من العروض والخصومات من خلال المجلة الأسبوعية الخاصة بالشركة، فإن هذه المجلة صممت خصيصًا للتسهيل على المواطنين والحصول على احتياجاتهم بسهولة. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على اللحوم المستوردة والدواجن: خصومات بنده لحم مفروم بقري برازيلي أو كولومبي، بسعر ٣٥.٩٥ ريال سعودي لكل كيلو جرام،

تنزيلات بنده مكعبات لحم بقري برازيلي أو كولومبي، بسعر ٢٣.٩٥ ريال سعودي لكل كيلو جرام.

عروض بنده اليوم روستو بقري برايلي أو كولومبي بسعر ٣٤.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

خصومات بنده كفتة بقري برازيلي أو كولومبي، بسعر ٢٧.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

فخذ خروف أسترالي بالعظم، بسعر ٣٩.٩٥ ريال سعودي لكل كيلو.

برجر بقري برازيلي أو كولومبي، بسعر ٢٩.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

نقانق بقري برازيلي أو كولومبي، بسعر ٢٨.٩٥ ريال سعودي للكيلو. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات بنده على دجاجة متبلة تندوري، حراق التنمية ٦٠٠ جرام، بسعر ٨.٩٥ بدلًا من ١٦.٥٠ ريال سعودي.

عروض بنده اليوم صدور دجاج بدون عظم التنمية ٤٥٠ جرام بسعر ١٥.٩٥ بدلًا من ٢٠.٧٥ ريال سعودي.

تخفيضات بنده دجاج فاخر طازج اليوم ١١٠٠ جرام، بسعر ١٣.٩٥ بدلًا من ٢١.٥٠ ريال سعودي.

خصومات بنده قطع دجاج مشكلة التنمية ٩٠٠ جرام بسعر ٧.٧٥ بدلًا من ١٢.٩٥ ريال سعودي.

جمبري مطبوخ بحري ٥٠/٦٠ بسعر ٢٨.٩٥ ريال سعودي لكل كيلو جرام.

جمبري مزرعة ٦٠/٧٠ بسعر ٢٧.٩٥ ريال سعودي لكل كيلو جرام. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة لمدة 5 أيام تصل ل 60% ألحق التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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