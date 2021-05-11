شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات هائلة وتخفيضات تصل ل 60%

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عروض اكسترا الأسبوعية ، تقدم أسواق اكسترا السعودي الكثير من العروض والتخفيضات المميزة جدًا مع اقتراب عيد الفطر، إن هايبر اكسترا من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجالها، حيث قامت شركة اكسترا بإضافة عروض كثيرة وتحاول جاهدة تقديم أفضل أسعار الأجهزة الإلكترونية، حيث أنهم متخصصون في مجال الأجهزة الرقمية والالكترونيات، وفي كل أنواع الأجهزة المنزلية مثل أجهزة المكيفات والكمبيوتر والهواتف المحمولة. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا على الهواتف المحمولة: خصومات اكسترا هاتف سامسونج جلاكسي نوت ١٠، ٢٦٥ جيجا، أبيض اللون، بخصم ٤٢.٥٦% حتى يكون سعره ٢١٩٩ بدلًا من ٣٨٢٩ ريال سعودي، ويمكنك التقسيط على ٣٦ شهر بقسط ١٠٦ ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا هاتف نوكيا ٣.٤، ١٢٨ جيجا، أزرق اللون بخصم ٣٧.٢١% فيصبح سعره ١٢٩٩ بدلًا من ٢٠٦٩ ريال سعودي، ويمكنك التقسيط ودفع ٦٣ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهرًا.

عروض اكسترا اليوم هاتف تكنو سبارك ٤.٦ جي، ١٢٨ جيجا، أسود اللون بخصم ٣٦.٦% ليصبح سعره ٥٦٩ بدلًا من ٨٩٩ ريال سعودي، ويمكنك التقسيط ودفع ٢٨ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهرًا. تخفيضات اكسترا السعودية عروض اكسترا اليوم تنزيلات اكسترا على تليفون لينوفو كيه ١٢ نوت، ١٢٨ جيجا، أخضر اللون ومتوفر الأزرق إيضًا، بخصم ٣٦.٧% ليصبح سعره ٥٦٩ بدلًا من ٨٩٩ ريال سعودي، ويمكنك التقسيط ودفع ٢٧ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهرًا.

خصومات اكسترا اليوم تليفون لافا آر نوت ٣، ٣٢ جيجا، أزرق اللون بخصم ٣٥.٥% ليصبح سعره ٣٨٩ بدلًا من ٥٩٩ ريال سعودي، ويمكنك التقسيط ودفع ١٩ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهرًا.

عروض اكسترا الأسبوعية تليفون سامسونج جلاكسي إس ١٠ الترا، ١٢٨ جيجا، رمادي اللون ومتوفر باللون الأسود والأبيض، بخصم ٤٣.٥٣% ليصبح سعره ٣٢٩٩ بدلًا من ٥٠٣٩ ريال سعودي، ويمكن التقسيط ودفع ١٥٨ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهرًا.

تليفون آبل آيفون ١١ برو، ٥١٢ جيجا، فضي اللون، بخصم ٣٠.٣٤% ليصبح سعره ٤٤٩٩ بدلًا من ٦٤٥٩ ريال سعودي، ويمكنك التقسيط ودفع ٢١٥ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهرًا. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصومات هائلة وتخفيضات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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