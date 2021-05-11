انت الان تتابع تفاصيل خبر اقتراب اللحظة الحاسمة.. مسابقة الحلم 2021 تعلن 500 ألف دولار ومنزل في اليونان للفائز بالسحب الثالث والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم للعام الجاري 2021 عن قرب موعد السحب الثالث والذي سيكون على 500 ألف دولار، ووتقوم المسابقة بمضاعفة قيمة السحب عن السحب الذي يسبقة، حيث كان السحب الثاني على ربع مليون دولار أمريكي، والأول كان على 125 ألف دولار، وكان الإعلامي مصطفى الأغا أعلن في وقت سابق ومع انطلاق حلم 2021 أن المسابقة هذا العام تحمل العديد من المفاجآت والتي لن يتوقعها أحد، مشيراَ إلا الجوائز بمسابقة الحلم هذا العام هي الأكبر الإطلاق، حيث تبلغ قيمة الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي.

مسابقة الحلم 2021.. باقي 5 أيام على الفوز بنصف مليون دولار

هذا وقد أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن موعد السحب الثالث لمسابقة الحلم والذي لم يتبقى عليه إلا 5 أيام فقط من اليوم، وسوف يتم السحب على مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى منزل على أفضل جزر اليونان وهو منزل الأحلام، وأشار إلى أن كل المشتركين بالحلم منذ بداية العام 2021 يتأهلون للسحب على منزل الأحلام، وللمزيد في الفيديو الآتي.

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هذا وكان السحب على 125 ألف دولار، وكان الفائز بالجائزة الأولى في العام الحالى هو “محمد اللباني” شاب أردني الجنسية، يعمل في الخارج بحثاً عن لقمة العيش، وظل يشترك في الحلم لمدة أكثر من سنة هو وزوجته، إلا أن زوجته أصيبت بالملل، لكنه أصر على تحقيق حلمه، حتى ربح الـ125 ألف دولار.

وقال الإعلامي مصطفى الأغا أن السجب الثاني في مسابقة الحلم 2021 سيكون الخميس على 250 ألف دولار، وعليك أن تعطي نفسك فرصة، وتشترك بالمسابقة فربما تصبح مليونير في لحظة وبرسالة واحد تكتب فيها حلم أو dream أو reve بعلى الرقم الخاص ببلدك، ولمعرفة أرقام الإشتراك بمسابقة الحلم من خلال هذا الرابط.

تحذيرات مسابقة الحلم

كما أكد الموقع الرسمي للمسابقة على أن الطريق الوحيد للإعلان عن الفوز في المسابقة عن طريق الإتصال بالأرقام الأرضية لمجموعة قنوات “إم بي سي”،مع استثناء بعض البلدان مثل اليمن وسوريا، حيث يتم إبلاغ الفائز من هاتف متحرك رقم 00971562269897، كما تم التنبيه على عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو أي بيانات إلا عن طريق البريد الإلكتروني المذكور بالصورة التالية، والحذر من الوقوع في فخ المكالمات والرسائل الإحتيالية، وهذه بعض التعليمات والتحذيرات التي تم نشرها اليوم.

وتم الإعلان فعلياً أمس الخميس عن الفائز بالسحب الثاني في مسابقة الحلم 2021، وهو محمود محمد العبيد، السوري الجنسية، والذي يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يكن العبيد مصدقاً فوزه بجائزة الحلم، وللمزيد في الفيديو التالي.

كما أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن أن الفائز في السحب الثاني سيحصل على 250 ألف دولار بالإضافة إلى إقامة ذهبية في اليونان في فيلا بإحدى الجزر هناك، ويمكنكم الإشتراك عن طريق الخول إلى الموقع الرسمي للمسابقة من هنا وكتابة رقم هاتفك، أو عن طريق الإتصال بالرقم المرادف لبلدك.

أمنيات المشتركين في مسابقة الحلم 2021

هذا وقد قامت مسابقة الحلم بسؤال المشتركين عن أمنياتهم وأحلامهم حال فوزه بالسحب الثاني على 250 ألف دولار، فتنوعت الإجابات، ولكن أغلب الإجابات كانت “سنشتري بيتاً” فالمسكن كان حلم الكثير، الحصول على بيت بدلاً من الإيجار كان هو حلم العديد من المواطنين العرب في 2021، وذلك كما في الفيديو التالي.