نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاوب صح أين يقع مثلث برمودا؟ وسر اختفاء السفن والطائرات داخله للاشتراك في مسابقة مهيب ورزان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت إجابة سؤال أين يقع مثلث برمودا؟ الصحيحة اهتمام الملايين من متابعي مسابقة مهيب ورزان في رمضان خلال الساعات القليلة الحالية بالتزامن مع إعلان اللبنانية رزان مغربي ومهيب عبدالهادي سؤال حلقة اليوم من مسابقة mbc مصر أين يقع مثلث برمودا.

أين يقع مثلث برمودا؟

وطرحت رزان مغربي 3 اختيارات للإحابة الصحيحة لسؤال أين يقع مثلث برمودا وهي «المحيط الهندي، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي»، ما دفع الكثيرين لإدارة محركات البحث للتعرف على الإختيار الصحيح من أجل مراحعة معلوماتهم الثقافية والتأكد من إجابتهم قبل عزمهم الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان.

جائزة سؤال أين يقع مثلث برمودا؟

ورصدت قناة إم بي سي مصر جائزة 100 ألف جنيه لصاحب الإجابة الصحيحة لسؤال حلقة اليوم في أي المحيطات يقع مثلث برمودا الشهير بجاذبيته الشهير والذي يحظى بشعبية كبيرة أن من يقترب منه يسقط بداخله بسبب جاذبيته الشديدة سوال للسفن في المحيطات أو الطائرات في الهواء.

والإجابة الصحيحة لموقع مثلث برمودا هي المحيط الأطلسي المعروف باسم مثلث الشيطان ويبلغ مساحته نحو مليون وونصف ميل في المنطقة الواقعة بين فلوريدا وبورتوريكو وبرمودا، لكنه لا يظهر على خرائط العالم، أو جوجل إيرث.

سر اختفاء السفن في مثلث برمودا

وتناقلت الكثير من الروايات اختفاء نحو 20 طائرة و50 سفينة خلال منتصف القرن التاسع عشر ولم يتم العثور على حطام تلك السفن أو الطائرات، بالرغم من الإبلاغ عن فقدها.

ورغم اختفاء السفن والطائرات في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي يعد مثلث برمودا الشهير بمثلث الشيطان أحد اكثر الممرات المائية في الوقت الحالي، حيث أرجع العلماء حوادث اختفاء السفن والطائرات إلى ظواهر حدثت خارجة للطبيعة في تلك الأوقات ليس لها تفسير علمي حتى الآن.