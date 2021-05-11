شوف عروض بنده وهايبر بنده الاسبوعية بالسعودية وخصومات تصل 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده بالسعودية خصومات تصل 50%، يعد هايبر بندة من أفضل المتاجر التي تتيح إليكم أفضل المنتجات من خلال مجموعة من الخصومات والتخفيضات، فمع حلول عيد الفطر المبارك سيتم الحصول على الكثير من التخفيضات لتسهيل إمكانية الشراء على الكثير من المستهلكين حيث يبدأ العرض من يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 ويوافق 23 من شهر رمضان والعرض ساري حتى يوم 18 مايو 2021.

عروض هايبر بندة الأسبوعية بالسعودية:

من خلال ذلك المتجر سيتم الحصول على الكثير من المنتجات التي من أهمها كلاً من مكرونة رنا 400 جرام وزيت دوار الشمس شروق 1.5 لتر وزيت زيتون بكر الراقي 2 لتر وماكسي رول بنده 300 متر ورذاذ الماء المعطر بندة 500مل، سائل مبيض كوينكس 4 لتر، كما أنه يتم تقديم العرض على بطانية فلانيل وطقم للمطبخ مكون من قفاز وحامل وعاء وطقم جوارب رجالية قصيرة، يتوفر في هايبر بندة مناشف للوجه ولعبة مكعبات لاند روفر بريكس وتلفزيون دورا وسماعة لاسلكية برو بودس روكسون وسماعة لاسلكية جبرا 2 وكرسي أرضي وكرسي مدور قابل للطي بدون ظهر وبطاريات انرجايزر ماكس.

أقوى التخفيضات من هايبر بندة الأسبوعية:

تكثر العروض المتوفرة إليكم من هايبر بندة وإليكم في السطور المزيد من المنتجات التي يتوفر عليها العرض كلاً من رقائق البطاطس مرامي 100 جرام وشوكولاتة رمضان جالكسي 700 جرام وميني كروسان بالشوكولاتة جونيور وبسكويت بك اب باهلسن وشوكولاتة محشوة بزبدة الفول السوداني ريسيز ورمان حب داري، ولدى هايبر بندة أيضاً روبيان وسط أسماك 400 جرام، كما أن لدى هايبر بندة دجاج تيكا ماسلا زن وروستو بقري برازيلي وكولمبي وقدر ضغط ألومونيوم لامبارات وماكينة لحلاقة الشعر موسر ومناديل ناعمة نورس 10* 180 منديل.

تنزيلات وخصومات هايبر بنده بالسعودية:

من المنتجات التي يتوفر عليها أيضاً حليب جونيور ندى طويل الأجل وأصابع بسكويت ناتشر فالي المقرمشة، بالإضافة لكونتري كرسب بالعسل والمكسرات جوردانس وبي كولا بالكابتشينور 330 مل وأصابع شوكولاتة فليك كادوبري وكوكيز أمريكانا وشوكولاتة بالحليب هيرشيز كيسز 150 جرام.

فإذا كنتم ترغبون في الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار عليكم التوجه إلى هايبر بندة وستحصلون على أسعار وتخفيضات قد تصل لأكثر من 50%.

كتالوج عروض بنده هايبر السعودية: